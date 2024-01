Serge verkostet: 2 x Strathisla plus Aperitif

Vor zwanzig oder dreißig Jahren gehörte Strathisla, so merkt Serge Valentin an, noch zu den zu den beliebtesten Namen unter den schottischen Malt-Destillerien. Zum Einen lag dies an den Abfüllungen aus dem Hause Gordon & MacPhail. Und bis vor wenigen Jahren erschien auch noch mit dem Strathisla 12 yo eine verfügbare und bezahlbare Standard-Abfüllung der Speyside-Brennerei aus dem Jahr 1786.

Heute finden sich Abfüllungen des Destillerie, abgesehen von Distillery Exclusive Bottlings, dann bei den unabhängigen Abfüllern. Zwei, nicht ganz so aktuelle Abfüllungen stellt sich Serge heute zu seinem Tasting zusammen. Als Aperitif serviert er sich einen Chivas Regal 12 yo. Der Hauptbestandteil dieses Blends kam und kommt aus der Brennerei Strathisla, die Abfüllung in der heutigen Session war Mitte der 1950er Jahre auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich.

Die heutige Verkostung in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Chivas Regal 12 yo (43%, OB, blended scotch, cork, USA, New York, 75cl, +/-1955) 80 Strathisla 17 yo 2002/2020 (52.47%, Hidden Spirits, first fill bourbon barrels, cask #ST220, 201 bottles) 84 Strathisla 33 yo 1989/2022 (54.6%, HNWS Taiwan, The Spirits Hunter, hogshead, cask #5943, 165 bottles) 91