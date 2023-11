Dràm Mòr – Autumn Release jetzt in Österreich erhältlich

Der unabhängige Abfüller Dràm Mòr hat sich seit seinem Bestehen bei Whiskyfreunden einen guten Namen gemacht: Victoria MacDonald und ihr Mann Kenny suchen gemeinsam mit viel Sachverstand und ihrer eigenen Liebe zu Whisky immer wieder hervorragende Abfüllungen aus und bringen sie als Jahreszeiten-Releases auf den internationalen Markt.

In Österreich vertreibt Genuss am Gaumen die Abfüllungen von Dràm Mòr – und hat uns nun Infos zum neuen Herbst-Release geschickt und solche auf für den Summer-Release nachgereicht. Die Flaschen sind ab sofort in Österreich erhältlich – Bezugsquellen am Ende der Infos:

Dràm Mòr – Autumn Release in Österreich

Es gibt wieder tolle Whiskyneuheiten vom schottischen Independent Bottler Dràm Mòr & den beiden Whiskykennern Vick & Kenny MacDonald, die mit ihrem Autumn Release für ein paar farbenfrohe & aromenreiche Kontraste zum tristen Herbstwetter setzen.



Der Release ist klein & aber fein und auch dieses Mal sorgt eine bunte Mischung an Cask Finishes für interessante und genussvolle Augenblicke.

Dailuaine 2010 – 13 Jahre

Finish im 1st Fill Ruby Port Cask

Cask Strength 54,3% – nur 305 Flaschen

süße, eichige Tiefe zeigt sich in der Nase dieses tollen Drams & auch die 13 Jahre machen sich bemerkbar, zudem Noten von frischem Heu & frischer Zitrus, am Gaumen mit Noten von frischem Gebäck mit Mandeln – fast wie ein ungesüßter “Bakewell-Tarte” (englische Torte aus Mürbteig, Schichten von Marmelade, Frangipane & einem Toppings Mandelblättchen), langes & anhaltendes Finish mit grünem Apfel & prickelnden Gewürzen

Inchfad 2007 – 16 Jahre

Finish im 1st Fill PX Sherry Hogshead

Cask Strength 53,2% – nur 191 Flaschen

so so schokoladig in der Nase – falls man in einem Forsyth Still Schokolade machen könnte, würde es so riechen, die 16 “Winter” dieses Bottlings haben den klassischen Torf schön abgemildert & hinterlassen einen Touch von Phenol, den man keineswegs als Rauch bezeichnen würde, ein spezieller Dram der vor allem die überrascht, die von Inchfad die klassisch torfig-rauchigen Bottlings kennen, die wunderbare Schokolade-Note zieht sich auch im Finish weiter, allerdings mit einer schönen Nussigkeit & einem Touch von Chiliflocken

Inchmurrin 2013 – 10 Jahre

Finish im 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead

Cask Strength 55,7% – nur 209 Flaschen

wunderbare fruchtige & üppige Noten von Sherry in der Nase, gut ausbalanciert, unglaublich gute Sherry-Noten sitzen hier mit den klassischen tropischen Aromen, die ein Inchmurrin stets mitbringt “gemütlich zusammen am Tisch”, und auch im Finish geht der Sherry weiter – schön abgerundet und köstlich



Macduff 2009 – 14 Jahre

Finish im Pineau des Charentes Cask

Cask Strength 54,9% – nur 290 Flaschen

“Old School” Nase – so wie es Macduff eigentlich immer auf den Tisch bringt, unglaublich süße Traubennoten zeigen sich zu Beginn, bevor Noten von altem Holz, Cerealien & ein Touch von “Bitterdigestifs” auftauchen, zudem süßer Fruchtsirup, Bienenwachs, grüner Tabak & warme Zimtschnecken, am Gaumen wie ein köstlicher süßer Dessertwhisky – sanft, üppig, ölig mit zart bitteren Kräutern & süßer, süßer Frucht, zudem schöne delikate Gewürze & ein Touch von alter polierter Eiche, prickelndes Finish mit allgegenwärtiger Frucht & öligen Gewürzen am Gaumen & einer Süße, die auf der Zunge tanzt

Nicht geheim ist aber der „Summer Release“ von Dràm Mòr, den es seit Herbst ebenso endlich in Österreich gibt und den wir hiermit gerne nachreichen:

Benrinnes 2013 – 13 Jahre

Finish im Rancio Sec Hogshead

Cask Strength – 55,7% – nur 285 Flaschen

in der Nase sanft & süß mit wundervoll balancierten Noten von gelben Früchten, Pfirsich & Aprikose, am Gaumen tiefer & dunkler als erwartet, Aromen von Milchschokolade, Aprikosenmarmelade & ein Touch von gelben Sultaninen in Alkohol eingelegt mit einem Hauch von Kräutern, da Finish ist mundfüllend mit wärmenden Gewürzen & sanfter Chili, lang anhaltend & bleibend

Glenglassaugh 2015 – 7 Jahre

Finish im 1st Fill Bourbon Barrel

Cask Strength 55,7% – nur 180 Flaschen

süße Noten von Cerealien in der Nase, sowie wärmende Vanille & nur ein Touch von frisch geschnittener Eiche, am Gaumen köstlich frisch, sehr sanft & ölig mit einer angenehmen Würze von weißem Pfeffer & Anklängen von Ananas & Honig, im Finish zeigt sich buttriges Popcorn, ein Touch von sprudligen Spirits & eine anhaltende Süße gepaart mit unglaublichen Tanninen & einem Hauch von Nelke

Linkwood 2013 – 10 Jahre

Finish im 1st Fill Bourbon Barrel

Cask Strength 56,8% – nur 243 Flaschen

feurige & pfeffrige Nase mit Noten von Birnenzuckerl & etwas “Nagellack”, der sich aber bald in Noten von alten Eichenholzmöbeln entwickelt, zudem ein Touch von Zimtstangen, am Gaumen so buttrig & sanft, man hat fast das Gefühl er “schmilzt im Mund” mit einem Touch von getrockneten gelben Früchten mit dunklem Schokolade-Pulver besprenkelt, im Finish zeigt sich zu Beginn Kakao & ändert sich dann langsam in warme Aromen von Vanille & endet mit einer üppigen malzigen Noten, die noch lange nachhallt



Ruadh Maor 2011 – 12 Jahre

Finish im 1st Fill Bourbon Hogshead

Cask Strength 56,4% – nur 272 Flaschen

in der Nase mit tollen Rauchnoten – kein Torf, aber wunderbar klassischer Lagerfeuerrauch…wunderbar, am Gaumen süß & rauchig, sehr schmackhaft & mit einer schönen Erinnerung an guten Speck, ungewohnt einfaches, aber feines Finish mit delikatem Holzrauch & einem Touch von Würze, gut ausbalanciert mit wunderbaren Noten von süßen Gewürzen

Tullibardine 2012 – 11 Jahre

Finish im 1st Fill Máté Toscana Redwine Barrique

Cask Strenght 53% – nur 250 Flaschen

in der Nase sanft & bescheiden mit süßen Traubennoten & klassischen Zuckerl, am Gaumen fast wie der Wein aus diesem Fass – mittlere Tannine mit einem Touch von süßem Glühwein & intensiven Trauben, das Finish ist erneut sanft, aber bleibend…die Tannine spielen mit deinen Geschmacksknospen

PS: Ein Must-Have für alle Freunde der intensiven Rotweinfinishes.

Alle Releases gibt’s ab sofort bei Genuss am Gaumen in Vorarlberg oder online unter www.genussamgaumen.at