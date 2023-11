whic bringt Edda #5: Loki – eine Vermählung zweier Sherryfässer aus Linkwood

Der Online-Händler und unabhängige Abfüller whic.de bringt rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit die fünfte Ausgabe der Edda-Serie – diesmal einen 13 Jahre alten Linkwood aus zwei Sherryfässern. Laut whic.de passt er mit seinen Aromen perfekt zum Fest – und die Tasting Notes im Artikel scheinen das voll und ganz zu untestützen.

Hier alle Infos dazu:

EDDA #5: LOKI IST DA

Verführerisch-raffinierte Sherryaromen bringen charismatischen Whisky ins Glas

Bremen, Deutschland, 22.11.2023

Die nächste sherryschwere, edle Abfüllung der sagenhaften Whisky-Reihe Edda von whic wurde heute veröffentlicht. Der 13-jährige Linkwood ist der komplexen Figur Loki gewidmet. Passend dazu wurden hier zwei Sherry-Fässer miteinander vermählt, um einen facettenreichen Whisky zu kreieren.

Das First Fill Very Old Oloroso Sherry Hogshead #301287 und das First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead #301286 sorgen in Kombination mit dem fruchtig-blumigen Linkwood-Charakter für Genussmomente voller Raffinesse:

Gebrannte Mandeln mit Zimt, schokolierte Rosinen und süßes Marzipan verbinden sich mit Orangen, Backpflaumen und würzigem Kardamom. Dahinter sorgen reife Ledernoten und Bitterschokolade für Vielschichtigkeit. Lokis aromatische Anziehungskraft wird von fassstarken 53,7% Vol. ideal in Szene gesetzt.

Auch auf der detailreichen Bleistiftzeichnung weiß der trickreiche Gott zu glänzen. Die Gold-Details blitzen trickreich im Licht und geben der Darstellung von Loki und seinen Schöpfungen den letzten Schliff. Mit seiner tiefdunklen, natürlichen Mahagoni-Farbe wird dieser Whisky zum neuen Highlight schicker Whiskysammlungen. 478 Flaschen wurden insgesamt abgefüllt, doch bei der enormen Beliebtheit von Edda, ist nicht gesagt, wie lange sie verfügbar sein werden.

Ab sofort gibt es den edlen Tropfen exklusiv auf whic.de: https://whic.de/edda

„So viele weihnachtliche Aromen in einem Whisky! Diese einmalige Mischung aus Marzipan, Orange, Schokolade und Zimt macht Loki zum perfekten Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Dank der schönen Tube und dem edlen Etikett ist die Geschenkverpackung quasi inklusive.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Edda

Der Linkwood ist die fünfte Abfüllung für whics Edda Serie. Die sherryfassgereiften Whiskys der Serie drehen sich rund um die nordischen Götter der Edda Saga. Insgesamt besteht die Reihe aus 15 nicht-rauchigen, dafür sherry-schweren Abfüllungen. Die Whiskys kommen in edlen Dekantern mit schweren Korken und passenden schwarzen Tuben. Die detailreichen Bleistiftzeichnungen auf den Etiketten sind mit goldenen Highlights versehen. Ein edles Design für edle Tropfen. Hier haben Sie nicht nur ein echtes Must-Have für Sherryfass-Fans, sondern auch einen tollen Hingucker für Ihre Hausbar. Investieren Sie in Ihre hervorragende Whiskysammlung mit dem verführerisch dunklen Loki.