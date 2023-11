Ab sofort ist der The Temple Bar 18yo Irish Single Malt Whiskey über den Importeur irish-whiskeys.de auch in Deutschland erhältlich – der 17 Jahre in ex-Bourbon-Fässern gereifte Malt hat zur Veredelung zum Abschluss noch ein Finish in Virgin American Oak Casks erhalten.

Mehr über ihn und die zu ihm gehörenden Tasting Notes sowie ein Link auf die Shopseite finden Sie untenstehend im Presseartikel:

The Temple Bar 18 Jahre Single Malt: Neuer Whiskey aus Irlands bekanntestem Pub

Ein ganz neues Release aus Irlands bekanntestem Whiskey Pub ist ab sofort in Deutschland erhältlich. The Temple Bar 18 Jahre Single Malt erweitert die bestehende Core Range des unabhängigen Abfüllers aus Irlands Hauptstadt Dublin.

The Temple Bar 18 Jahre Single Malt

Das Temple Bar Pub in Dublin ist das wahrscheinlich bekannteste Pub in Irland. Jeder Besucher der Hauptstadt kennt das markante, rote Gebäude im Herzen des gleichnamigen Ausgehviertels. Ebenfalls bekannt ist das Pub als Whiskey Bar. Neben einer großen Auswahl unterschiedlicher Whiskeys stechen hier vor allem die eigenen Abfüllungen heraus. In diese reiht sich nun der neue The Temple Bar 18 Jahre Single Malt ein. Hierbei verbrachte der Irish Single Malt Whiskey 17 Jahre in Ex-Bourbonfässern und erhielt ein einjähriges Finish in Virgin American Oak Casks. In die Flasche brachte der unabhängige Abfüller aus Dublin seine neueste Kreation mit 40 Prozent Vol.

“Der neueste The Temple Bar Irish Whiskey ergänzt die bestehende Range unabhängiger Abfüllungen”, erklärt Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de. Zu dieser gehören neben dem Signature Blend unterschiedliche Single Malts im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren. Zudem sind zwei Single Malts als Sonderabfüllungen mit Malbec Cask Finish. “The Temple Bar 18 Jahre Single Malt reiht sich hier perfekt ein. Die Bourbonfässer und das Finish in Virgin American Oak haben kräftige Vanillenoten und eine angenehme Würze hinterlassen. Diese finden sich durchgehend bis zum langanhaltenden Finish wieder”, beschreibt Expertin Mareike Spitzer den Whiskey.

Aroma: Vanille, Gewürze, leichte Biscuitnoten

Geschmack: Vanille, würzige Noten, geröstetes Holz, helle Fruchtnoten

Nachklang: langanhaltend



UVP: 119,90 € – ab sofort im Handel und im Online-Shop von irish-whiskeys.de



The Temple Bar Pub in Dublin: Tradition seit 1840

Das Temple Bar Pub im gleichnamigen Viertel in Dublins Innenstadt ist weltweit bekannt. Im Familienbesitz der Familie Cleary besitzt es eine lange Tradition als Whiskey-Bar. Hierbei ist der derzeitige Inhaber Tom Cleary seit mehreren Jahren als unabhängiger Abfüller tätig. Damit greift er eine Familientradition auf, denn bereits sein Vater und Großvater erwarben Fässer von Brennereien, lagerten den Whiskey im Keller des Pub, blendeten ihren eigenen Whiskey und verkauften diesen in ihrem Pub.