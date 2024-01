Serge verkostet: Einige neue Glenglassaugh

In einer gemeinsam mit Dave Broom veranstalteten Master Class auf der letztjährigen Whisky Live Paris beeindruckte Serge Valentin ein neuer offizieller Glenglassaugh. Welche dies nun genau war, daran kann er sich leider nicht mehr erinnern. Also schnürt Serge für die heutige Verkostung auf Whiskyfun ein kleines Tasting-Paket mit aktuellen Abfüllungen dieser Highland-Brennerei. Allerdings kann hier nur ein Bottling dieses Trios überzeugen, und so muss nach der gesuchten Abfüllung weiter ermittelt werden. Die beiden unabhängigen Abfüllung in der heutigen Session schneiden besser ab, wie Sie in unser tabellarischen Übersicht der Verkostung sehen können:

Abfüllung Punkte

Glenglassaugh 12 yo (45%, OB, 2023) 80 Glenglassaugh ‚Portsoy‘ (49.1%, OB, 2023) 81 Glenglassaugh ‚Sandend‘ (50.5%, OB, 2023) 85 Glenglassaugh 7 yo 2015/2023 (57.9%, Dram Mor, 1st fill bourbon, cask #66) 87 Glenglassaugh 35 yo 1978/2014 (41.7%, OB, Massandra Connection, Madeira finish, 1,320 bottles) 90