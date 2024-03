Neues gibt es von Tilo Schnabel aka The Caskhound zu vermelden: Mit einem zehn Jahre alten torfigen Bunnahabhain startet er eine neue Abfüllungsserie, die die Tiere Schottlands zum Thema hat, gekonnt ins Bild gesetzt von der Grafikerin Lana Mathieson. Das erste Tier der „Animals of Scotland“ ist der berühmte „Puffin“, der Papageitaucher.

Wichtig ist aber vor allem, was IN der Flasche ist – und das verrät Tilo Schnabel in der nachfolgenden Presseinfo:

„High Beaks & High Spirits“: THE CASKHOUND & LANA MATHIESON feiern die Premiere der neuen Abfüllungsreihe ANIMALS OF SCOTLAND

Wenn schon die Label-Illustration des selbstbewusst posierenden Puffins an die raue Schönheit und Einzigartigkeit der schottischen Küsten und Inseln erinnert, so tut es der Whisky, den sie ziert, erst recht: Ein charakterstarker 10-jähriger Staoisha Single Malt Whisky von der Nordost-küste der legendären Hebriden-Insel Islay ist der passende Auftakt für die neue THE CASKHOUND Abfüllungsreihe ANIMALS OF SCOTLAND.

„A Celebration of Scotland’s Iconic Wildlife & Legendary Spirit“

Die ANIMALS OF SCOTLAND stellen nach der DEERHOUND COLLECTION und den CRAZY COOS die dritte Kooperation zwischen CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel und der in Schottland lebenden Designerin Lana Mathieson dar. Die limitierte Serie mit den liebevollen und zugleich augenzwinkernden Motiven ist eine besondere Hommage an die Tierwelt Schottlands und den einzigartigen Charakter des schottischen Nationalgetränks. Lanas handgezeichnete Bilder und die Single Malt Scotch Whiskys aus dem Hause THE CASKHOUND ergänzen sich dabei erneut perfekt – und werden Whiskygenießern, Tierfreunden & Schottlandfans gleichermaßen ein Lächeln auf Gesicht und Gaumen zaubern!

Torfig, rauchig, würzig, mehr: ein klassischer Staoisha mit feinfruchtigen Wein-Akzenten

Der 2013er Bunnahabhain Staoisha bringt eine reizvolle Komposition aus kräftigen Torfaromen, Honigsüße, Lagerfeuerrauch und feiner Fruchtigkeit ins Glas. Von einer samtigen Welle aus würzigem Torfrauch umschmeichelt, präsentieren sich zunächst eine deutliche Honigsüße, Vanille, Pfeffer und rauchiges Früchtemüsli. Trockenobst, Gewürze, feine Fruchtnoten sowie salzige Schokolade machen das Aromen-Ensemble perfekt. Einen bedeutenden Anteil diesee Vielschichtigkeit verdankt der Tropfen seiner 5-monatigen Nachreifung im edlen Malaga Wine Cask, die die klassische Aromatik des Staoisha mit feinfruchtiger Würze delikat abrundet. Die Fassstärke von kraftvollen 57,2 % spendiert dem Staoisha Intensität und Tiefe, ein paar Tropfen Wasser tun ihm aber durchaus gut.

„Animals of Scotland“-Collection: STAOISHA

Islay Single Malt Scotch Whisky distilled at Bunnahabhain

10 Jahre alt (2013/2024) • 57,2 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 5 Months in a First Fill Malaga Wine Hogshead

Auflage 224 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Eine deutliche Honigsüße und Vanille wechseln sich mit Torfaromen, einem Hauch Bauernhof, salzigen Noten, verglimmendem Lagerfeuer und Gewürzen ab, gefolgt von Apfel, Heidekraut, weinartiger Fruchtigkeit, Tabak und Heu

Palate: weich und ölig im Antritt, wird die intensive Süße von Honig und Vanillekipferln von einer Welle würzigem Torfrauch weggetragen, im Anschluss daran wird’s pfeffrig, würzig und maritim zugleich: Haferkekse mit etwas Chili, feinwürzigen Fruchtnoten und Lagerfreuer am Strand, abgelöst von Erdnüssen, Dörrobst und einem Hauch Tabak

Finish: mittellang und leicht trocken, mit einer Portion rauchigem Müsli, dunkler Schokolade mit Meersalz, warmer Asche und einem letzten Funken vom Lagerfeuer

FAZIT: Ein ehrlicher Islay Malt mit würzig-fruchtigem Twist!

Wie von THE CASKHOUND nicht anders gewohnt, zeichnet sich auch dieser Malt durch eine natürliche Färbung & Fassstärke und den Verzicht auf Kühlfiltrierung aus. Ab Freitag, den 8. März 2024 finden Sie diese Abfüllung in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Freuen Sie sich übrigens schon jetzt auf weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND Collection. Weitere Informationen dazu in Kürze …