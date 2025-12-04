Sechs Neuheiten von William Cadenhead’s Ltd kommen nun über den Importeur HaWe Bremen nach Deutschland – es sind Bottlings aus der Private Single Cask Collection of Hedley G Wright, bekannt unter Cadenhead’s Chairmans Collection.

Allesamt sind es Single Cask Bottlings in Fassstärke, und diesmal sind Abfüllungen im Alter zwischen 5 Jahren (Ardnamurchan) und 40 Jahren (North British) dabei. Untenstehend eine Übersicht über alle Bottlings mit dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen:

Neu in Deutschland: Cadenhead’s Chairmans Collection – Private Single Cask Collection of Hedley G Wright

Uns erreichen exklusive Raritäten der Cadenhead’s Chairmans Collection – eine historische Kollektion, die zu Ehren des verstorbenen Vorsitzenden Herrn Hedley G Wright veröffentlicht wird und aus sorgfältig selektierten Single Casks seiner wertvollen Privatsammlung besteht. Die Kollektion des Chairman’s Stock umfasst Single Cask Abfüllungen in Fassstärke, die verschiedene Altersstufen und Fasstypen repräsentieren. Um den begrenzten Bestand zu wahren, werden die Editionen jährlich in streng limitierter Auflage veröffentlicht.

Cadenhead’s Chariman’s Collection – Rare Single Casks der renommiertesten Brennereien

In diesem Batch präsentieren sich Raritäten der renommiertesten Brennereien Schottlands. Die neueste Kollektion umfasst unter anderem Raritäten wie das 40 Jahre Single Cask der North British Distillery, gereift in einem Refill Butt, streng limitiert auf 498 Fl. weltweit ; (UVP: 255,00 €)

und aus den Highlands eine Oloroso Hogshead Vollfassreifung – Ardnamurchan 5 Jahre,streng limitiert auf 312 Flaschen weltweit (UVP: 108,00 €).

Das Highlight der Kollektion: Glen Scotia 26 Jahre,ein Single Cask, das zu seiner Zeit unter der Springbank Führung bei Glen Scotia destilliert wurde. Das einzigartige Single Cask reifte bis 2021 im Oloroso Sherry Cask und wurde anschließend für4 Jahre im PX-Fass veredelt & präsentiert sich herausstechender dunkler Farbe, streng limitiert auf 166 Flaschen weltweit (UVP: 320,00 €).

Des Weiteren finden sich drei weitere spannende Edition in der neuen Kollektion:

Aultmore-Glenlivet 15 Jahre mit einem Finish imRuby Port Hogshead seit 2020 ; UVP: 84,90 €

Miltonduff-Glenlivet 15 Jahre miteinem Finish im Rotwein Fass seit 2018 (Info: Re-racked into a Red Wine Barrel that previously held Longrow in 2018) ; UVP: 84,90 €

Tomatin 13 Jahre mit einer Bourbon Fass Reifung ; UVP: 79,90 €

Cadenhead’s est. 1842­­­­ – Scotland’s Oldest Independent Bottler – Matured and Bottled in the original whisky capital of the world – Campbeltown

William Cadenhead’s Ltd, Wine and Spirits Merchants, ist der älteste unabhängige Abfüller Schottlands, gegründet 1842, und seit 1972 Teil der renommierten J & A Mitchell & Co. Ltd, dem Eigentümer von Springbank und Glengyle Distillery. Cadenhead’s hat sich mit Single Cask und Small Batch Abfüllungen von Single Malt Scotch Whisky, Rum, Cognac und Gin einen berühmten Namen gemacht und steht seit jeher für höchste Qualität und verfolgt das Ziel “it’s what is inside the bottle that counts”. Dabei legt Cadenhead’s großen Wert darauf den authentischen Charakter der Destillerie zu präsentieren, immer ohne Kältefiltrierung und ohne Farbstoffzusätze.