Irish for a Day – unter diesem Motto stellt Proper No. Twelve, der Whisky von MMA-Fighter Conor McGregor, zwei Cocktailrezepte für den St. Patricks Day 2023 am 17. März vor. Tipp von uns: Man kann die Cocktails natürlich auch schon früher üben und genießen – wenn sie dann am irischen Festtag perfekt sitzen, um so besser.

Hier die beiden Rezepte (beide so einfach, dass sie auch dem diensthabenden Redakteur gelingen) und einige Infos von Proper No. Twelve:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish for a Day – mit zwei Cocktail-Rezepten von Proper No. Twelve den St. Patrick’s Day feiern

Februar 2023. Kein Tag steht so für Irland wie der St. Patrick’s Day und kein Getränk repräsentiert dieses Land so wie ein „proper“ Irish Whiskey. Ein gutes Beispiel dafür ist der Proper No. Twelve, die Whiskey-Marke des weltberühmten MMA- Fighters Conor McGregor, der seiner irischen Heimat ein flüssiges Denkmal gesetzt hat. Benannt ist der Irish Whiskey nach dem stolzen Arbeiterviertel Crumlin in Dublin 12 und ehrt damit die irische Authentizität und harte Arbeit seiner Bewohner.

Sein komplexer, aber milder Geschmack bietet zudem eine hervorragende Mixability. Mit zwei Cocktails lädt Proper Twelve am St. Patrick’s Day alle Whiskey-Genießer dazu ein, sich für einen Tag wie ein„proper Irishman“ zu fühlen. Proper No. Twelve ist jetzt im Fachhandel oder beispielsweise auf Whisky.de erhältlich. Die UVP beträgt € 19,99. In diesem Sinne: Sláinte!

Süßes und Saures statt Süßes oder Saures: Proper Sour

Wer sagt denn, dass man sich entscheiden muss? Mit einer überraschenden Balance aus Süße und Säure überzeugt der Proper Sour. Aus nur drei Zutaten entsteht in kürzester Zeit ein fantastischer Drink. Und wer mag, färbt den Drink passend zum St. Patrick’s Day einfach mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe grün.

Zutaten:

60 ml Proper No. Twelve

22 ml frischer Zitronensaft

22 ml Simple Sirup

Eis

Glas: Rocks-Glas

Garnitur: eine Zitronenspalte, eine Kirsche

Zubereitung: Proper No. Twelve Whiskey, frischen Zitronensaft und Simple Sirup in einen Shaker geben und shaken. Dann in ein mit Eis gefülltes Rocks- Glas abseihen, mit einer Zitronenspalte und einer Kirsche garnieren.

Tradition im Glas: Dublin 12 Old Fashioned

Passend zu einem der wichtigsten historischen Tage Irlands präsentiert Proper Twelve mit dem Dublin 12 Old Fashioned eine Version einer der ältesten Drinks der Cocktail-Geschichte. Die Bitternoten des Angostura- und Angostura- Orangenbitters spielen perfekt zusammen mit der Süße des Simple Sirups und der Sanftheit des Proper No. Twelve.

Zutaten: