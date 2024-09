Die Sächsische Winzeredition der Dresdner Whisky Manufaktur erhält zwei Neuzugänge in Sachen Fässer: Das Zwei Fässer des Sörnewitzer Weinguts Henke stärken die Sächsische Winzeredition hat zwei Fässer abgestellt, die mit dem sechsjährigen Single Malt Hellinger 42 für eine Nachreifung befüllt wurden. Das Ergebnis ist als Sächsische Winzeredition #5 in 760 Flaschen gefüllt worden und steht ab sofort zum Verkauf bereit (69,90 Euro).

Hier die Presseinfo dazu:

Weingut jetzt mit „eigenem“ Whisky aus der Dresdner Whisky Manufaktur

Das im Coswiger Ortsteil Sörnewitz gelegene Weingut Henke stellt die Ausgabe No. 5 der „Sächsischen Winzeredition“. Das 1990 gegründete Weingut hat dafür zwei seiner besten Fässer der Dresdner Whisky Manufaktur zur Verfügung gestellt, die dann mit dem einzigartigen Single Malt Whisky HELLINGER 42 gefüllt wurden. Damit entstand wieder ein Whisky, der regionaler nicht sein kann.



„Wir haben zwei leere Fässer, in denen wir zuletzt unseren 2021er Regent lagerten, in die Dresdner Manufaktur gebracht und warteten gespannt auf das Ergebnis“, so Christian Henke, Kellermeister des Weinguts. „Sechsjähriger Whisky, in einem Bourbon-Fass gereift und dann noch einige Monate im Henke-Regent-Fass, ist schon eine Besonderheit an sich“, sagt Thomas Michalski, Blend Master (Geschmacksverantwortlicher) der Dresdner Whisky Manufaktur. „Und der Geschmack kann sich sehen lassen – gerade beim zeitgleichen Verkosten des Weingut-Henke-Regents und des Whiskys aus dem Weingut-Henke-Fass kann man sehr wohl ähnliche Geschmackskomponenten erkennen – genau das macht diese Abfüllung so unverwechselbar“, ergänzt Brennmeister und Geschäftsführer Jörg Hans.



„Wir machen alles selbst“, informiert Christian Henke. „Von der Pflanzung an sind wir im Weinberg aktiv, denn hier werden die Grundlagen unserer Weine, die Weintrauben, perfekt gepflegt. Denn wenn die Trauben nicht passen, nützt die ganze Arbeit im Weinkeller nichts. Dass es aber mit unserem Wein beziehungsweise den Weinfässern nach Gärung, Reifung und Abfüllung noch weitergehen kann, durften wir jetzt dazulernen.“ Und Vater Andreas Henke ergänzt: „Es war spannend zu erleben, was die Regent-Fässer mit dem Whisky gemacht haben – nämlich einen hochgradigen Genuss für alle Whisky-Fans.“

v.l.n.r. Jörg Hans, Christian und Andreas Henke sowie Thomas Michalski beim Verkosten des 2021er Regents – dessen Fässer die Grundlage waren für den Winzeredition-No.-5-Whisky – und des dazugehörigen Whiskys





Die Sächsische Winzeredition entstand aufgrund einer gemeinsamen Idee der Dresdner Whisky Manufaktur und der DDV-Mediengruppe. Seit Weihnachten 2022 und noch bis November 2024 kamen beziehungsweise kommen insgesamt sieben Winzeredition-Whiskys auf den Markt, jeweils nachgereift in Fässern eines anderen sächsischen Weingutes. Ab sofort startet der Verkauf der neuesten Edition in der Dresdner Whisky Manufaktur sowie direkt im Weingut, online und bei DDV-Lokal. Aus den Weingut-Henke-Fässern konnten 760 0,7-Liter-Flaschen abgefüllt werden, die man zum Preis von 69,90 Euro erwerben kann.





Und falls sich jemand wundert: Die Winzeredition No. 5 erschien erst nach der No. 6, da bei ihr die Reifung noch nicht abgeschlossen war. „Um dem hohen Qualitätsanspruch an unsere Whiskys gerecht zu werden, hatten wir uns entschieden, die No. 5 noch weiter im Fass reifen zu lassen und die Vorstellung der No. 6 vorzuziehen, da hier bereits die nötige Reife erreicht war. Der Geschmack der No. 5 zeigt uns jetzt, dass wir den besten Moment abgepasst und damit richtig gehandelt haben“, so Hans und Michalski abschließend.