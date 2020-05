PR: Simple Sample veröffentlicht zweites Single Cask Bottling mit deutschem Whisky

Der unabhängige Abfüller und Erzeuger handgefertigter Gläser („The Nose“, „The Rumble“ und andere), Simple Sample, hat nun, nach einigen Blends und dem Sherry Bomb First und Second Edition (letzterer ein Single Cask) ein neues Single Cask veröffentlicht – diesmal einen Nine Springs aus Deutschland. Alle Infos zur neuen Abfüllung nachstehend:

Simple Sample veröffentlicht zweites Single Cask Bottling mit deutschem Whisky

Es handelt sich um einen Single Cask Whisky aus der deutschen Destillerie „The Nine Springs“ aus Thüringen/Worbis.

Dieser reifte 4,5 Jahre lang in einem First Fill Ex-Bourbon Barrel und anschließend 1,5 Jahre in einem First Fill Moscatel Sherrycask.

Er wird in natürlicher Fassstärke mit 55,1%vol. abgefüllt und ist nicht gefärbt und nicht kühlefiltriert.

Simple Sample spendiert auch dieser Single Cask Abfüllung ihre typischen Flaschen für die Serie.

Diese verzichten vollkommen auf ein Etikett. Sie ist komplett graviert und mit einem Flaschenanhänger versehen.

Wie für Simple Sample typisch, kommt dieses Bottling inklusive 2,5cl Sample und versandkostenfrei.

55,1%vol., nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Farbe: Dunkler Bernsteinton

Nase: Karamell, Gelbe Pflaumen, rote Trauben, vanillige Grundlage

Geschmack: Ölig, cremig, fruchtig mit Muskat, Zimt und kandierten Äpfeln

Abgang: Intensiv und lang. Wieder Gewürze wie Zimt und weißer Pfeffer mit einer angenehmen Fruchtigkeit.

Preis für die 0,5l Flasche inklusive 2.5cl Sample und Versand: 64,90€

Die Flasche ist ausschließlich im Onlineshop von Simple Sample zu bestellen. Lagerware, die Lieferzeit beträgt 2-4 Werktage.