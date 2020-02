PR: Unabhängiger Abfüller Simple Sample veröffentlicht mit Blair Athol 11yo erstes eigenes Single Cask

Der unabhängige deutsche Abfüller Simple Sample hat bislang ausschließlich eigene Blends (Sherry Bomb First Edition, The Bridge 1808, Sherry Bomb Second Edition) veröffentlicht – nun geht man mit der ersten Single Cask Abfüllung an die Öffentlichkeit. Der Blair Athol 11yo wird zum ersten Geburtstag des unabhängigen Abfüllers zudem in einer besonderen Flasche aufgelegt, die die Gravur des Namens des Käufers erlaubt.

Hier alle Infos und die Bezugsquelle in der Presseaussendung:

Simple Sample veröffentlicht erstes eigenes Single Cask Bottling

Es handelt sich um einen Single Cask Whisky aus der Highland Destillerie Blair Athol.

Dieser reifte 11 Jahre (2008/2020) lang in einem Refill Hogshead und bringt dadurch den puren Brennereicharakter der Destillerie gut zur Geltung.

Er wird in natürlicher Fassstärke mit 56,5% vol. abgefüllt und ist nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert.

Als Besonderheit zum 1-jährigen Jubiläum gibt es eine besondere Flasche mit einem außergewöhnlichen Design.

Die Flasche wird (bis auf ein kleines Etikett auf der Rückseite) vollständig ohne Etikett auskommen sondern wird per Hand mit allen wichtigen Daten graviert.

Die Käufer der Abfüllung haben sogar die Möglichkeit, einen individuellen Namen auf der Flasche gravieren zu lassen.

Die Tasting Notes

Farbe: Heller Goldton

Nase: Zitronenmarmelade, Sahnebonbons, Vanille, dezente helle Früchte.

Geschmack: Sahnig und ölig mit hellem Honig und weißer Schokolade.

Abgang: Frisch, mittellang und intensiv.

Preis für die 0,5l Flasche inklusive individueller Gravur, 2.5cl Sample und Versand: 59,90€

Die Flasche ist ausschließlich im Onlineshop von Simple Sample zu bestellen, die Lieferzeit beträgt jedoch aufgrund der aufwändigen Gravur 14-28 Werktage:

https://www.simple-sample.de/p/blair-athol-2008-2020-by-simple-sample-inkl-2-5cl-sample-und-versand