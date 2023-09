Die No.9 Spirituosen-Manufaktur kann heute in ihrer Pressemitteilung zwei neue Abfüllungen präsentieren. Aus ihrer Single Cask Selection kommt The Nine Springs Sherry Cask, mit 46% Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt. Und in der Peated Breeze Edition gibt es eine Fortsetzung, The Nine Springs Peated Breeze Isly Casks ist ebenfalls ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung, kann aber 2 % Vol. mehr aufweisen.

Hier alle weiteren Details, die wir von No 9 Spirituosen-Manufaktur GmbH erhalten haben:

The Nine Springs präsentiert zwei neue Abfüllungen

Die Destillerie aus Deutschlands geografischer Mitte macht einmal mehr von sich Reden. So sind jetzt brandneu gleich zwei neue Single Malts aus Leinefelde-Worbis abgefüllt worden – beide in limitierter Auflage mit ganz besonderen Charakteristika.

Die Spirituosen Manufaktur – Schwestergesellschaft der Brauerei Neunspringe Worbis GmbH – legt besonderen Wert auf seinen ausgefeilten und feinen Brennereicharakter. Braugerste direkt aus der Region, braumeisterliche Herstellung des Wash und aromatische Destillation sind die Grundlagen für die Fassreifung in Lägern mit unterschiedlichsten klimatischen Verhältnissen. Darunter fällt natürlich auch das Warehouse auf der Burg Scharfenstein, die mit ihrem Whiskyerlebniszentrum bereits weithin bekannt ist.

Aus der Single Cask Selection präsentiert das Team von Nine Springs einen Whisky, der über mehrere Jahre ausschließlich auf Burg Scharfenstein reifte. Das Fass wird vielen Besuchern aus Besichtigungen oder geführten Touren bereits „persönlich“ bekannt sein.

Auch die Peated Breeze Editionen erfahren eine Fortsetzung: Nach mehrjähriger Vorreifung in Fässern aus europäischer Eiche und ehemaligen Bordeaux-Fässern erfolgte die Zweitreifung in ehemaligen Islay-Fässern.

Beide Editionen beeindrucken mit aromatischer Tiefe und bemerkenswerter Komplexität.

The Nine Springs Sherry Cask

Single Malt Whisky

Alkoholgehalt 46 vol.%, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert

Tasting Notes Sherry Cask

Nase

Eine schöne Balance aus fruchtigen Noten und einigen gewürzigen und nussigen Aromen eröffnen den Geruch von Birnenkompott und Quittengelee – eine harmonische Ergänzung zu feinen Zimtaromen, Datteln und Haselnüssen.

Geschmack

Der Single Malt tritt sofort füllig in Erscheinung. Eine leichte Honigsüsse erzeugt ein cremiges Gaumenerlebnis, bei dem sich Obstkompott und die Nussigkeit wohltuend ergänzen.

Nachklang

Lang anhaltende Fruchtigkeit geht in ein warmes und leicht trockenes Finale über, bei dem auch Gewürznoten präsent sind.

The Nine Springs Peated Breeze Isly Casks

Single Malt Whisky

Alkoholgehalt 48 vol.%, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert

Tasting Notes

Nase

Der Torfrauch macht sich sofort bemerkbar, deutlicher als bei den Peated Breeze Editionen gewohnt, aber immer noch eher zurückhaltend und Raum genug für fruchtigen Duft mit üppigen Vanillenoten.

Geschmack

Ungewöhnlich weich präsentiert sich der Whisky an Zunge und Gaumen. Etwas Süsse paart sich mit der Fruchtigkeit von Kirschen und Aprikosen.

Nachklang

Fruchtigkeit und Rauch halten lange Zeit ein Gleichgewicht, bevor zum Schluss ein überraschend fruchtiger Eindruck bleibt.

