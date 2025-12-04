East London Liquor Co jetzt mit User Experiences

Nachdem die East London Liquor Company in die neue Betriebsstätte in Mentmore Terrace (gleich bei London Fields, Hackney) bezogen hat (wir berichteten im Oktober darüber), hat man dort auch vorgeplant, um am neuen Standort User Experiences anbieten zu können. Man hat dort einen modularen Raum geplant, in dem man einen Blending-Raum für Verbraucher und Vertreter der Getränkeindustrie findet und in dem auch Schulungen stattfinden können.

Laut einer Meldung in The Spirits Business ist nun der modulare Raum fertiggestellt und das Angebot darin zusammengestellt worden. Gründer ALex Wolpert dazu:

“Our new brand home is built to bring people into the way we think about flavour – up close, hands-on, and without any of the usual barriers. Everything we’ve created here is about making the world of booze more open, more fun and more East London. Whether you’re blending whisky for the first time or tasting your way through our range, we want people to feel part of what we do.”

Die Expieriences sind nun buchbar – und es gibt Angebote für Anfänger und Kenner. Zum Beispiel gibt es das ‘Drink East: full range tasting’ für bis zu 12 Personen, das 35 Pfund pro Person kostet. Beim ‘East End Blender: blend your own whisky’ um 75Pfund lernt man im Blendingf Room die Kunst des Blendens kennen und verlässt das Seminar dann mit seiner eigenen, selbstkomponierten Abfüllung.

Zudem kann man den Raum für eigene Zwecke anmieten – sei es für Präsentationen oder sogar Parties. Es gibt dort Bars, WLAN, Lautsprecher, einen Projektor, Küchengeräte und Eismaschinen sowie Zapfhähne für Bier.

Mehr über die Möglichkeiten und das Tasting sowie die Blending Session erfährt man auf der Webseite der East London Liquor Co.