Neujahres Whisky Battle 2026 – 6x2cl Set am 28.01.2026 von und mit Simple Sample

Teuer gegen günstig – das ist das Thema des Neujahres Whisky Battle 2026 von Simple Sample, der an diesem Abend (28.01.2026 um 20 Uhr) in zwei Durchgängen stattfinden wird: zunächst als Blindverkostung, dann, nach der Enthüllung der Abfüllungen, als Vergleich.

Wer dabei sein will, findet unten alle Infos und den Link auf das Sampleset für die Verkostung:

Neujahres Whisky Battle 2026 – 6x2cl Set am 28.01.2026

Liebe Tasting – Fans!

Heute haben wir ein Set aus der Kategorie: Definitiv nicht verpassen!

Das Tasting findet am 28.01.2026 Live auf YouTube & Facebook statt.

Unsere extrem beliebten Whisky Battles gehen in die nächste Runde

Hier verfolgen wir während des gesamten Tastings eine Frage: Sind die „teuren“ Whiskys es WIRKLICH wert?

Schmeckt man den teilweise dreifachen Aufpreis wirklich heraus oder tun es auch die preiswerten Abfüllungen?

Wie weit können sich die Platzhirsche in der Blindverkostung gegen die günstigen Abfüllungen absetzen, oder können sie überhaupt bestehen?

Wir haben hier dieses Mal 2cl je Sample!

Das hat einen ganz einfachen Grund: Das Ganze wird vorerst komplett blind ablaufen!

Anschließend verkosten wir ein zweites Mal mit dem Wissen, was wirklich drin ist. Kristallisieren sich die Unterschiede nun wirklich heraus oder erleben wir Überraschungssiege der preiswerten Abfüllungen?

Eine, wie wir finden, extrem spannende Thematik die uns selbst brennend interessiert.

Blind ist das eine ganz andere Geschichte und es blenden keine tollen Flaschen und keine Preisangaben, hier geht es knallhart um den Geschmack.

Hier treten immer 2 Whiskys in gegeneinander an und das ganze in 3 Runden!

Der Preis ist bei diesem Set extrem heiß!

Die 44,90€ für 6x2cl mit Abfüllungen in der Preisliga sind extrem knapp kalkuliert und bewegen sich auf dem Niveau einer privaten Flaschenteilung. Natürlich kommt das Set in einer Box.

Das Tasting wird am 28.01.2026 um 20 Uhr stattfinden.

Wir freuen und extrem über dieses Comeback und erwarten einfach ein extrem unterhaltsames, geschmackvolles aber vor allem überraschendes Tasting.

Preislich liegen wir heute beim 6x2cl Set bei = 44,90 € (1l = 374,17 €)

