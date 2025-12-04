Suntory Global Spirits präsentiert: Festive Flavours – Weihnachtliche Drinks für die Feiertage

Cocktails für die Feiertage – Suntory Global Spirits stellt vier davon in dem nachfolgenden Artikel vor. Zwei davon sind japanisch angehaucht und stammen von Toki, einer gibt dem Laphroaig einen interessanten Twist und von Jim Beam aus den USA stammt ein winterlicher Highball. Beim Hibiki Japanese Harmony empfiehlt man den Genuss pur – allenfalls Eiswürfel will man alternativ dazu empfehlen.

Beschreibungen und Rezepte finden Sie nachstehend, wir wünschen viel Vergnügen mit den Vorschlägen:

Festive Flavours: Weihnachtliche Drinks für die Feiertage

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die Vorfreude auf besondere Geschmacksmomente. Ob aromatisch, elegant oder überraschend frisch: Die Premiumspirituosen von Suntory Global Spirits bringen internationale Aromen von Schottland bis Japan ins Glas – perfekt für stilvolle Festabende und entspannte Wintertage.

Japanischer Winter trifft moderne Cocktailkultur

Suntory Toki verbindet Tradition und moderne japanische Ästhetik – klar, minimalistisch und voller feiner Aromen. Yuzu, die in Japan im Winter geerntet wird, macht den Toki Yuzu Sour zu einer saisonalen Hommage. Der Toki Old Fashioned interpretiert den Klassiker mit Grapefruit-Bitters neu und unterstreicht die frischen, leichten Noten des modernen Whiskys.

Zitruswinter in Japan: Yuzu Sour

2 Teile Toki

½ Teil Yuzu Saft oder Yuzu Sake

½ Teil Zitronensaft

½ Teil Simple Syrup

½ Teil Ananassaft

Garnitur: Minze

Der japanisch inspirierte Klassiker für lange Winternächte: Toki Old Fashioned

2 Teile Toki

¼ Teil Honigsirup

3–4 Dashes Grapefruit Bitters

Garnitur: Grapefruitzeste

Laphroaig: Für das ikonische Islay-Flair

Mit seinen charakteristischen Noten von Torf, Salz und rauchiger Tiefe verkörpert Laphroaig 10 Years Old den unverwechselbaren Stil der Insel. Die Paloma-Cockatil-Variante kombiniert die maritime Aromatik des Whiskys mit frischer Grapefruit – ein spannender Kontrast für alle, die intensivere Geschmacksprofile schätzen.

Ein festlicher Twist aus Islay & Grapefruit: Laphroaig Paloma

50ml Laphroaig 1o Years Old

50ml Grapefruitsaft

15ml Limettensaft

10ml Zuckersirup (Simple Sirup)

50ml Sodawasser

Garnitur: Limitte & optional Jalapeno

Stille, Eleganz, Harmonie: Hibiki Japanese Harmony

Hibiki Japanese Harmony ist ein Symbol japanischer Handwerkskunst und der Kern von The House of Suntory – ein facettenreicher Blend, der durch florale, fruchtige und holzige Nuancen beeindruckt: Noten von Honig, kandierten Orangenschalen und weißer Schokolade treffen auf feine Nuancen der Mizunara-Eiche. Ein idealer (Genuss-)Moment für ruhige, stilvolle Winterabende.

Serviervorschlag: Pur oder auf Eis – ein klarer, zeitloser Genuss.

Festliche Highballs, Kentucky Style

Jim Beam, einer der weltweit bekanntesten Bourbons, bietet im Winter vielseitige Servierideen – von fruchtig bis wärmend. Ideal für Begegnungen im kleinen Kreis, bei denen es um Atmosphäre und Gelassenheit geht.

Winterabende mit Charakter: Holiday Highball

1,5 Teile Jim Beam

2 Teile Cranberrysaft

4 Teile Ginger Ale

Garnitur: Limette & Rosmarin

Ob kräftige Islay-Noten, klare japanische Eleganz oder amerikanische Bourbon-Wärme – die Feiertage bieten die perfekte Gelegenheit Spirituosen neu zu entdecken. Jede Marke erzählt ihre eigene Geschichte, jede Servieridee interpretiert den Winter auf ihre Weise.