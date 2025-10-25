Heute um 15 Uhr erblickt der Troll Torvard das Licht der Welt – eine neue Abfüllung aus der Destillerie_Hick_Manufaktur, die in diesem Fall als unabhängiger Abfüller agiert. Die Trollreihe, deren erstes Kapitel ein achtjähriger Whisky aus einem Amntillado-Fass ist und die insgesamt vier Bottlings umfassen wird, kann dann auf www.ninjektion.de erworben werden.

Mehr über den neuen Whisky können Sie hier lesen:

Destillerie_Hick_Manufaktur präsentiert: Die Trollreihe – Kapitel I

Am 25. Oktober 2025 um 15 Uhr ist es soweit: Auf www.ninjektion.de erscheint der erste Whisky aus der neuen Trollreihe der Destillerie_Hick_Manufaktur.

Diese Edition begleitet den Troll Torvard auf seiner geheimnisvollen Reise durch dunkle Höhlen, vorbei an funkelnden Edelsteinen – bis hin zu einem torfigen, geheimnisvollen Whisky, der seinen Charakter aus der Tiefe schöpft.

Diese außergewöhnliche Whisky-Reihe ist in Zusammenarbeit mit der Buchautorin www.benswerk.com entstanden.

Zum Preis von 64,90 € erwartet euch ein außergewöhnlicher Tropfen – ein 8 Jahre alter Single Malt, der seine lange Reifezeit in einem Amontillado-Fass verbringen durfte. Freut euch auf komplexe Aromen, einzigartige Finishes und charakterstarke Single Casks – eine Serie, die Sammler und Genießer gleichermaßen begeistern wird.

NUR 51 FLASCHEN!!

Die Trollreihe wird insgesamt vier Editionen umfassen, von denen jede eine neue Facette des Troll-Mythos und der Whiskykunst offenbart. Das große Finale bildet schließlich ein torfiger Malt, der die Reihe mit rauchiger Tiefe vollendet.

Tasting Notes

Nase: Ein wunderbarer Duft von Butterkeks steigt sofort in die Nase, begleitet von feinen Sherrynoten und einer fruchtigen Traubensüße. Alles wirkt harmonisch verwoben und lädt direkt zum ersten Schluck ein.

Gaumen: Im Mund zeigt sich der Whisky mit einer angenehmen Süße und einem schön voluminösen Mundgefühl. Noten von Schokolade runden das Geschmackserlebnis elegant ab, ohne aufdringlich zu wirken.

Abgang: Der Abgang ist mittellang bis lang, mit vielen facettenreichen Nuancen, die an ein edles Weinfinish erinnern. Der Amontillado-Fassausbau hat hier ganze Arbeit geleistet und verleiht dem Whisky Tiefe und Charakter.

Fazit: Ein Whisky, den man immer wieder gerne trinkt – ausgewogen, elegant und doch spannend. Für mich ist er schlicht die perfekte Mitte.

Ein Whisky mit Geschichte.

Ein Tropfen aus den Tiefen.

Der Beginn der Trollreihe.