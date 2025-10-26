Whisky im Bild: Der erste Tag der Aquavitae 2025 in 49 Bildern

Sehr viele Whisk(e)y-Freundinnen und Whisk(e)y-Freunde fanden sich gestern in der Stadthalle Mülheim ein, und besuchten den ersten Veranstaltungstag der Spirituosen-Messe Aquavitae. Vom robustem Herbst-Wetter unberührt war das erneut große Angebot, zahlreiche Stände boten Whisk(e)y in seinen unterschiedlichen Spielarten, andere Spirituosen sowie vieles Weiteres rund um die Genuss-Kultur an.

Am gestrigen Eröffnungstag waren wir mit unserer Kamera auf einem Rundgang durch und über die Messe, und beginnen unseren heutigen Sonntag Morgen mit einem fotografischen Streifzug über den Samstag der Aquavitae 2025. Wenn Sie möchten, können Sie heute diese Spirituosenmesse in Mülheim ebenfalls besuchen: Die Aquavitae öffnet um 12 Uhr nochmals ihre Türen.

Galerie Aquavitae 2025