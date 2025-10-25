Ein Higlight jeder Messe sind die speziellen Messeabfüllungen, die die Aussteller für das Publikum mitnehmen. So auch auf der AQUAVITAE, die heute in Mülheim startet. The Caskhound zum Beispiel hat einen knackigen, rauchigen und jungen Croftengea mitgebracht – mit eigenem Messelabel und einer strikten Limitierung auf 30 Flaschen.

Sie können den Croftengea ab heute auf der Messe probieren – und natürlich auch kaufen. Vorab hier die Infos dazu:

Jung, wild & rauchig: THE CASKHOUND mit limitierter Messeabfüllung auf der AQUA VITAE

Wenn in Mülheim an der Ruhr wieder der Duft von Whisky durch die Stadthalle zieht, ist klar: Die AQUA VITAE steht an – und auch THE CASKHOUND ist natürlich wieder mit dabei!

Am 25. und 26. Oktober 2025 reist Whiskyenthusiast und Abfüller Tilo Schnabel mit einer Auswahl seiner spannendsten Abfüllungen, exklusiven Neuheiten und einem streng limitierten Messebottling an – bereit, den Besucherinnen und Besuchern etwas ganz Besonderes ins Glas zu zaubern.

Die AQUA VITAE zählt seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Whisky-Events Deutschlands: vielfältig im Angebot, genussorientiert und mit einer authentischen Atmosphäre, in der sich Whiskykenner wie Neugierige gleichermaßen zuhause fühlen. Genau das richtige Umfeld also für THE CASKHOUND, sich zu präsentieren – mit ehrlichen Drams, guten Gesprächen und jeder Menge Freude am gemeinsamen Entdecken.

CROFTENGEA: Rauch, Speck & ordentlich Wumms im Glas

Für Mülheim hat Tilo noch einmal tief ins Fasslager gegriffen: Der Rest eines speziell für Messe Bottlings reservierten Fasses wurde nun für die AQUA VITAE abgefüllt. Im Glas funkelt ein 4-jähriger CROFTENGEA Single Malt aus der Loch Lomond Distillery – jung, wild und alles andere als schüchtern! Gereift im Re-/De-Char Ex-Bourbon Hogshead, bringt er genau das, was nicht nur Peat-Fans lieben: würzig-speckigen Rauch, satte Süße und kräftige 59,9 % Vol. Trotz seiner vier Jahre zeigt er erstaunliche Reife – intensiv, vollmundig, angenehm süß-würzig und mit rustikalem Highland-Charme. Schon bei seinem Debüt in Mannheim sorgte der freche Youngster für Begeisterung – und auch auf der AQUA VITAE wird er garantiert für Gesprächsstoff, leuchtende Augen und glückliche Gaumen sorgen. Nur 30 Flaschen sind verfügbar – da heißt es schnell sein!

AQUA VITAE – MESSE BOTTLING: CROFTENGEA

Highland Single Malt Scotch Whisky

4 Jahre alt (Distilled: 15/03/2021

Bottled: 17/07/2025)

59,9 % Vol.

Matured in Re-/De-Char Ex-Bourbon Hogshead

Non Chillfiltered

Natural Color

Cask Strength

Auflage: 30 Flaschen à 0,5 l

Messepreis: 45,00 Euro

Der junge Highlander startet mit süßem Karamell, kräftigem Rauch, Pfeffer und ’ner Portion Speck – direkt, ehrlich und mit ordentlich Dampf. Am Gaumen wird’s erst cremig und süß, dann übernehmen Salz, Pfeffer und Rauch das Kommando, begleitet von Toffee, erdiger Würze und einem Touch Holz, der dem Ganzen Tiefe gibt. Der Abgang bleibt warm, würzig und leicht aschig mit etwas Eiche und Harz – nicht endlos, aber genau richtig, um gleich den nächsten Dram einzuschenken …

Beim CASKHOUND treffen Neugier und Genuss mitten ins Glas: Tilo Schnabel schenkt ein, erzählt, lacht und tauscht sich gern mit Whiskyfans aus. Wer gute Tropfen zu fairen Preisen sucht, sollte hier unbedingt vorbeischauen.

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de