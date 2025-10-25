Bei den Whisky & Tobacco Days, die dieses Wochenende in Hofheim stattfinden, bringt der unabhängige Abfüller McNeill’s Choice zwei spannende Abfüllungen mit, die dort verkostet und erworben werden können. Eine der beiden ist der Secret Orkney Jägermeister Cask, der unter dem Namen Orkmeister schon in Mannheim auffiel.

Hier alle Infos zu beiden Bottlings:

Secret Orkney Jägermeister Cask und Benrinnes Amaretto Cask – Die Messespecials für Hofheim von Celtic Events

Jetzt am Wochenende könnt ihr auf den Whisky & Tobacco Days in Hofheim diese beiden Messespecials, die in selbstgefertigten Fässern in Deutschland nachgereift wurden, antesten. Doch damit nicht genug, denn auf dieser Messe erwartet euch auch das Veteranenteam von Celtic Events – Tabea Dalfuß und Andy McNeill.

“ORKMEISTER” 14yo Kräuterlikör Cask Finish

Der trefflich gewählte Name verbindet Hinweise auf die Region und den Fasstyp miteinander. Was erst abschreckend wirkt ist aber kein Hexenwerk und funktioniert viel besser, als man es vermuten würde:

Brennereicharakter ist bekannt für Heidekraut – Da ist der Sprung von Kräutern zu Kräuterlikörfass nicht sehr weit.

– Da ist der Sprung von Kräutern zu Kräuterlikörfass nicht sehr weit. Doppelfinish: Vor dem Kräuterlikörfass hat dieser 14yo Single Malt Whisky ein Finish im Amontillado Sherry Cask gesehen.

gesehen. Die vorangegangenen Punkte und eine sehr kurze Nachreifungszeit sorgen dafür, dass das Kräuterlikörfass Finish sehr dezent bei optimalen 52,5% ABV eingebunden ist.

Auf der Mannheimer Whiskymesse durfte der “Orkmeister” schon die Runde machen und für viel positive Überraschung sorgen. In Hofheim gibt es also die letzte Chance, den Restbestand abzugreifen!

“THE LEGENDARY AMARETTO CASK” 13yo

Der nicht weniger intensive Ausgleich kommt in Form unseres Amarettofasses, das seit vielen Jahren endlich wieder einen Whisky ohne Torf sehen durfte. Hier haben wir einen kräftig malzigen 13-jährigen Single Malt Whisky, der sich mit den feinen Mandel- und Marzipannoten der Nachreifung in einen wundervollen Weihnachtswhisky verwandelt hat.

Am Stand finden die Freunde klassischer Scotches auch eine Auswahl von 20+ Jahre alten Refill Ex-Bourbon und Refill Sherry Cask Reifungen, sowie eine Reihe der wohlbekannten Torfbomben mit Süßweinfinishes aus dem Hause McNeill.