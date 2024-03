Die dänische Farm Distillery THY hat bei den World Whisky Awards 2024 eine prestigeträchtige Auszeichnung erhalten: sie wurde als weltbeste Single Estate Distillery prämiert, also als beste Brennerei, die ausschließlich Getreide aus eigenem Anbau verwendet.

Das junge Team aus dem Nordwesten Dänemarks freut sich über die Auszeichnung – und wir uns mit ihnen. Einen Bericht über unseren Besuch dort können Sie übrigens hier nachlesen und im Video verfolgen.

Ganz nebenbei wird in der Pressemitteilung übrigens auch ein bislang gut gehütetes Geheimnis preisgegeben: Ab Mai werden die Whiskys von THY auch in Deutschland, England, Holland und Schweden erhältlich sein – wir werden Sie natürlich darüber zeitnah informieren.

Hier die Infos, die wir für Sie erhalten haben:

World Whisky Awards 2024

Thy Whisky aus Dänemark als beste Single Estate Distillery der Welt ausgezeichnet

Am Mittwochabend wurden in London die „World Whisky Awards“ des renommierten britischen Whisky Magazine verliehen. Im Wettbewerb „Icons of Whisky“ sicherte sich die junge dänische Thy Distillery den Titel der weltweit besten Single Estate Whisky Distillery. Single Estate bedeutet, dass alle Whiskys der Brennerei aus Getreide hergestellt werden, das auf eigenen Feldern angebaut wird, und dass die gesamte Produktion auf dem Anwesen der Brennerei erfolgt.

Jakob Stjernholm, Gründer und Miteigentümer von Thy, war persönlich in London, um den Preis entgegenzunehmen.

„Es ist unglaublich. Die Whiskyindustrie beginnt wahrzunehmen, wie wir hier in Thy Whisky herstellen. Das liegt vielleicht daran, dass unser Ansatz einzigartig ist in einer Whiskywelt, die von vielen industriellen und kommerziellen Produktionen dominiert wird, bei denen der echte Bezug zur Erde, zur Herkunft, längst verloren gegangen ist. Ich glaube, dass wir dazu beitragen, einen Weg zurück zu den Ursprüngen aufzuzeigen.“

Mit den „Icons of Whisky Awards“ werden seit 2007 jährlich herausragende Personen und Produzenten aus der Welt des Whiskys ausgezeichnet. Die Thy Distillery erhielt den Preis für die konsequente Umsetzung ihrer Vision eines Whiskys, der vom Feld bis zur Flasche zu 100% an einem Ort entsteht.

Die internationale Anerkennung kommt zu einem guten Zeitpunkt, denn ab Mai dieses Jahres wird Thy damit beginnen, seinen Whisky nach Deutschland, England, Holland und Schweden zu exportieren. Jakob erklärt:

„Es ist faszinierend, Leute in anderen Ländern zu treffen, die nach einer Flasche Thy fragen, aber die dänische Geografie nicht kennen oder wissen, was das Wort eigentlich bedeutet. Für sie ist ‚Thy‘ kein Ort, sondern ein Whisky, den sie probieren möchten – zum Glück werden sie bald die Möglichkeit dazu haben.“

Über die Thy Distillery

Die Thy Whisky Distillery wurde 2010 auf dem bäuerlichen Familienbetrieb Gyrup gegründet und liegt in der gleichnamigen Region Thy im Norden des Landes, direkt an der Nordseeküste. Sie wird von der achten Generation auf dem Hof betrieben und befindet sich in Familienbesitz. Jährlich werden 50.000 Liter Spirituosen destilliert. Die Brennerei beschäftigt 13 Frauen und Männer. Der Whisky-Shop und Verkostungsraum auf dem Hof empfängt täglich Besucher und bietet ganzjährig Führungen und Whiskyverkostungen an.