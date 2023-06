Die schweizerische Säntis Malt Whisky-Destillerie freut sich über die Anerkennung und Auszeichnungen, die sie für vier ihrer Abfüllungen bei den World Whiskies Awards 2023 erhalten hat (Und wir gratulieren!!!). Welches Bottling mit welchem Award bedacht wurde, können Sie in der Medienmitteilung entnehmen, die wir von Säntis heute halten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Auszeichnung für die Säntis Malt-Kreationen der Brauerei Locher bei den World Whiskies Awards 2023

Appenzeller Whisky gewinnt internationales Gold

Appenzell, 12. Juni 2023 – Die Säntis Malt Whisky-Destillerie erzielt bei den World Whiskies Awards 2023 in London vier Auszeichnungen für ihre internationalen Whiskies. Die limitierte Rainbow Series No. 1 hat mit dem Schweizer Single Malt Whisky „Freedom“ Gold gewonnen und ist zudem Category Winner. Mit Silber ausgezeichnet wurden die limitierten Single Malts „Hope“ und „Passion“. Bei den World Whiskies Awards werden jedes Jahr verschiedene Whisky-Kreationen der Welt prämiert.

„Wir freuen uns sehr über diese begehrten Auszeichnungen bei den World Whiskies Awards 2023“, sagt Aurèle Meyer, Geschäftsführer der Brauerei Locher. „Sie sind eine internationale Anerkennung für den Ideenreichtum und die harte Arbeit unseres Teams, das Tradition mit Innovation verschmilzt. Unsere Rainbow Series No. 1 verkörpert das Beste, was wir beim Whisky zu bieten haben, und wir sind stolz darauf, dass sie weltweit immer grössere Beachtung findet.“

Gold für Appenzeller Single Malt Whisky

Die Rainbow Series No. 1 „Freedom“ wurde mit der begehrten Goldmedaille in der Kategorie „International Best Whisky“ ausgezeichnet und damit zum schweizweit besten Whisky gekürt. Dieser einzigartige Whisky aus historischen Eichenfässern zeichnet sich durch seinen unverwechselbaren Charakter und sein bemerkenswertes Aroma aus. Darrmalz, dunkles Karamell, getrocknete Datteln, Feigen, Bananenchips und gerösteten Nüssen geben dem Single Malt eine dunkle Würzigkeit und ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Zusätzlich haben die Säntis Malt Whiskies „Hope“ und „Passion“ der Rainbow Series No. 1 die Silbermedaille in ihren jeweiligen Kategorien gewonnen. „Hope“ begeistert mit einem sinnlichen Aroma, geprägt von Dörrpflaumen, Rosinen und Datteln. Die Holzwürze erinnert an Vanillekipferl und Crema Catalana. „Passion“ kennzeichnet sich durch einen deutlichen Rotwein-Einfluss und eine delikate Kombination aus Kirsche, Erdbeere, Vanille und einem Hauch von Bierschaum.

Qualität verpflichtet

Die Säntis Malt Destillerie, welche den Säntis Malt seit 1999 produziert, hat sich durch ihr Engagement für Produkte aus Hopfen und Malz einen Namen gemacht und ist stolz darauf, jetzt die limitierte Rainbow Series No. 1 auf den Markt zu bringen. Die Serie repräsentiert die Hingabe und Leidenschaft der Brauerei unter der Leitung von Karl Locher für exzellente Whiskyherstellung und das Streben nach aussergewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Die exklusive und limitierte Rainbow Series No. 1 „Freedom“ (600 Flaschen), „Hope“ (1000 Flaschen) und „Passion“ (2000 Flaschen) von Säntis Malt aus dem Appenzell sind für internationale Whiskyliebhaber und Sammler gleichermassen erhältlich und teilweise bereits ausverkauft.

Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

In der Schweiz war es bis 1999 verboten, aus Grundnahrungsmitteln wie Getreide oder Kartoffeln hochprozentige Getränke herzustellen. Das betreffende Gesetz wurde am 1. Juli 1999 aufgehoben. Bereits ein Jahr zuvor wurde von der Brauerei Locher unter strenger Aufsicht der Alkoholverwaltung die Produktion des Appenzeller Säntis Malt aufgenommen. 2002 wurde der erste Whisky auf den Markt gebracht. Für die Herstellung des Whiskys wird unter anderem Getreide aus Schweizer Berggebieten und Quellwasser aus dem Alpstein verwendet. Weltweit einzigartig ist bei der Brauerei Locher die Lagerung in bis zu 150-jährigen Bierfässern aus Eichenholz. Diese überliefern Jahrzehnte der Brau- und Ausschanktraditionen von über 100 Brauereien aus Kontinentaleuropa. Die Destillate werden regelmässig an internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

www.saentismalt.ch

Brauerei Locher

Die Brauerei Locher AG ist die nachhaltigste Brauerei der Schweiz und als Familienunternehmen seit fünf Generationen unabhängig. Die Innovationsfreude dieser Spezialitätenschmiede ist die Quelle für die Vielfalt und hohe Qualität weit über die bekannten Bierspezialitäten wie dem Quöllfrisch hinaus. Als einzige Brauerei in der Schweiz beschäftigt sie unabhängig vom Kerngeschäft zehn Personen in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von hochwertigen Lebensmitteln aus Nebenprodukten.

www.appenzellerbier.ch

World Whisky Awards

Die World Whiskies Awards sind eine jährliche Preisverleihung, bei der die besten Whiskys aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden. Es ist eine international renommierte Auszeichnung, die von einer unabhängigen Jury vergeben wird und die Exzellenz und Qualität von Whiskys weltweit anerkennt. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien wie „Bester internationaler Whisky“, „Bester Single Malt“, „Bester Bourbon“ usw. vergeben. Der World Whisky Award hat sich als eine der angesehensten Auszeichnungen in der Whisky-Branche etabliert und zieht sowohl Whisky-Enthusiasten als auch Experten aus der ganzen Welt an.

https://www.worldwhiskiesawards.com/