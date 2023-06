Serge verkostet: Talisker als Duo

Die aktuellen Bottlings Talisker ‚Surge‘ (not Serge) sowie Talisker ‚x Parley Wilder Seas‘ (diese Abfüllung stellten wir Ihnen hier vor) finden heute ihren Weg in die tägliche Verkostung auf Whiskyfun. Talisker Surge, ursprünglich als Travel Retail Exclusive konzipiert, erhielt ein Finish in American Bourbon casks, was Serge auf eine vorherige Reifung in refill-Fässern schließen lässt. Dieser „einfache Whisky“, wie er ihn beschreibt, erhält eine gute Bewertung, deutlich mehr Begeisterung erfährt jedoch Surge’s heutiger Partner ‚x Parley Wilder Seas‘, der unter anderem auch in ehemaligen XO Cognac-Fässern aus französischer Eiche reifte. Hier alle Details der Verkostung des Tages:

Talisker ‚Surge‘ (45.8%, OB, 2022) 84 Talisker ‚x Parley Wilder Seas‘ (48.6%, OB, 2023) 89