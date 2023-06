The House of Suntory stellt in der heutigen Presseaussendung ein eues Mitgleid im Team von Beam Suntory vor: Pauline Scholz ist seit Anfang Mai als erste Brand Ambassador für House of Suntory in Österreich sowie auch international als Markenbotschafterin im Einsatz. Die vielfach ausgezeichnete Barkeeperin widmet sich nun den Premium-Spirituosen des House of Suntory, so zum Beispiel den Whiskyies TOKI, The Yamazaki, The Hakushu, The Chita oder Hibiki. Wir gratulieren Pauline Scholz ganz herzlich zu ihrer neuen Aufgabe und wünschen ihr hierbei viel Erfolg und Freude.

Mehr zu ihr in der folgenden Pressemitteilung.

Pauline Scholz neue Brand Ambassador für House of Suntory in Österreich

Sie ist „Rookie Bartender des Jahres 2023“ (Falstaff Barguide 2023), hoch dekorierte und vielfach ausgezeichnete Barkeeperin und gehört zur österreichischen Bar-Elite. Pauline – Polly – Scholz hat nun die Seiten gewechselt und wird künftig die Premium Marken des japanische Traditionshauses House of Suntory in Österreich als Brand Ambassador vertreten.

Die internationale, aber auch die österreichische Barszene wurde in den letzten Jahren weiblicher, stärker, diverser. Dazu hat in Österreich eine Frau entscheidend beigetragen: Pauline Scholz. Schon mit 21 war sie Barchefin und hat als Persönlichkeit in den letzten Jahren die heimische Barszene geprägt – ab sofort bringt sie ihren kreativen Spirit in das Team von Beam Suntory ein. Seit Anfang Mai dieses Jahres ist Pauline Scholz als erste Brand Ambassador für House of Suntory in Österreich sowie auch international als Markenbotschafterin im Einsatz.

Fotograf: Kurt Keinrath für Beam Suntory

Die 1997 in Washington D.C. geborene Pauline Scholz absolvierte eine klassische Ausbildung zur Hotel- und Restaurantfachfrau, bevor sie sich ganz der Bartheke zuwandte und dort ihre Leidenschaft entdeckte. Nach mehreren Stationen in renommierten Hotels wie dem Hotel Alpin Juwel, arbeitete sie in leitenden Funktionen u.a. in der Bar des Hotel Sans Souci und zuletzt in der Josef Cocktail-, sowie in der Josef Highball-Bar in Wien. Parallel absolvierte sie verschiedene Ausbildungen und Abschlüsse in der Barschule München (Bartender, IHK Barmixer), mit dem Ziel in den nächsten Monaten auch den IHK Barmeister erfolgreich abzuschließen.

Die Wettbewerbe und Meisterschaften, Tastings und Cocktailkurse lässt die neue Brand Ambassador vorläufig hinter sich, um sich ganz den vielfältigen Premium-Spirituosen des House of Suntory zu widmen. „Mein Ziel ist es, unsere House of Suntory Brands, wie den außergewöhnlichen und einzigartigen Premium Craft Gin ROKU, HAKU Vodka oder die sehr hochwertigen Whiskys, wie beispielsweise TOKI, The Yamazaki, The Hakushu, The Chita oder Hibiki, einem breiteren Publikum in Österreich vorzustellen. Das Riechen, Schmecken und Experimentieren mit Spirituosen – das ist meine Welt! Ich möchte Menschen einladen mit mir in diese Welt abzutauchen, sie mit all ihren Sinnen erreichen und von den Vorzügen und Besonderheiten dieser tollen Spirituosen überzeugen“, ist die neue Brand Ambassador für House of Suntory begeistert.

Mit Know-how und Kreativität zur Weltklasse-Barkeeperin

In Rekordzeit hat sie es unter die besten drei der „World Class“ geschafft und gewann alleine im Jahr 2022 nicht nur die Laphroaig Cocktail Competition mit ihrem „Lighthouse-Keeper“, sondern entschied auch die Speed-Challenge für Österreich, Deutschland und die Schweiz für sich.

Die polyglotte Polly war als Kind von Diplomaten immer schon viel unterwegs und liebt es auch heute um die Welt zu reisen, Menschen kennenzulernen und verschiedene Kulturen zu entdecken. Schon ganz früh rund um den Globus unterwegs, mit oft wechselnden Wohnsitzen von Nigeria (Abuja) bis China (Peking), hat sie einen offenen und frischen Zugang zu Land und Leuten, von dem sie auch heute in ihrem Job als Brand Ambassador profitiert. Durch ihren internationalen Werdegang, der sie quer über mehrere Kontinente führte, bringt sie vielfältige Sprachkenntnisse von Deutsch über Englisch, Italienisch und Französisch bis hin zu Grundkenntnissen an Chinesisch mit. Sie selbst sieht sich als Weltbürgerin und freut sich, stetig dazuzulernen.

Pauline Scholz:

„100 Jahre Tradition und Innovation gepaart mit feiner Handwerkskunst – das ist für mich „House of Suntory“. Eine so geschichtsträchtige wie spannende Marke aus dem fernen Japan in Österreich vertreten zu dürfen ist eine unglaublich schöne und auch aufregende Aufgabe – noch dazu wo wir heuer 100 Jahre „House of Suntory“ feiern. Ich freue mich darauf, diese Geschichte zu erzählen – und mit den „House of Suntory“ Spirituosen neue Cocktails zu zaubern!“

Die Vorstellung der neuen Brand Ambassador des House of Suntory inklusive Verkostung der speziell für diesen Anlass entworfenen ROKU-Gin Kreationen findet am 21.06.2023 im Rahmen des Opening „ROKU SUMMER GARDEN“ statt.

Geöffnet ist der ROKU SUMMER GARDEN ab 22.06.2023:

Von 22. Juli bis 15. September in der BAR/terre SO/Vienna, Praterstrasse 1, 1020 Vienna

Fragen an Pauline Scholz, Brand Ambassador House of Suntory Austria

Was für Eigenschaften braucht ein guter Barkeeper?

Es ist sicherlich kein gewöhnlicher Job! Kreativität, Feingefühl, soziale Kompetenz und Durchhaltevermögen sind wichtig. Dazu sollte man auch ein bisschen Wahrsager und Psychiater sein, um auf alle Drink-Wünsche der Gäste eingehen zu können!

Gibt es einen Signature Drink von Pauline Scholz?

Meine Signature Drinks passe ich immer an die Saison oder das Thema einer Veranstaltung an. Im Sommer bevorzuge ich erfrischende Getränke mit Kohlensäure wie zum Beispiel Yuzu Highball: Roku, Yuzu, Sake und Sencha. Der Geschmack und Geruch von Yuzu ist einzigartig und harmoniert perfekt mit Roku Gin. Die Yuzu Zitrusfrucht wird häufig mit Zitronen gleichgesetzt oder mit Mandarinen verglichen. Yuzu hat aber nur 2/3 der Säure einer Zitrone, wodurch diese Frucht einen erfrischenden Geschmack mit einem Hauch von Süße bietet. Yuzu wird in Japan für das Aroma eingesetzt, nicht für den Geschmack. Während der Geschmack sich auf sauer und bitter beschränkt, ist das Aroma sehr komplex. Diese interessanten Fakten beschäftigen mich sehr und dieses frische Aroma, der zarte Duft in Kombination mit Roku Gin, das passt für mich perfekt zum Sommer und verkörpert die wundervolle Stimmung eines lauen Sommerabends.

Was sind Deine Ziele bei House of Suntory?

Meine Ziele sind es, die 3 wichtigsten Säulen von House of Suntory abzubilden.

WA – die Inspiration durch die japanische Natur.

MONOZUKURI – die Veredelung durch japanische Handwerkskunst.

OMOTENASHI – die besondere Form der japanischen Gastfreundschaft, die tief in japanischer Kultur und Philosophie verankert ist.

Was sind Deine Aufgaben als Markenbotschafterin von House of Suntory?

Meine Aufgaben als Markenbotschafterin umfassen unter anderen das Abhalten von Tastings, Masterclasses und Guestshifts. Außerdem soll die Marktposition in der Gastronomie durch einen Markenbotschafter kontinuierlich ausgebaut werden. Zusätzlich liegt die persönliche Betreuung der Barszene in meiner Verantwortung.

Was mixt Du gerne?

Am liebsten rühre ich einen Haku Martini, eventuell mit 1 cl Sake dazu!

Gibt es einen Drink, den du als Signature Drink für House of Suntory empfehlen möchtest?

Ich kann immer einen Toki Highball empfehlen. Ein House of Suntory Classic. Whisky Highballs erfreuen sich in Japan großer Beliebtheit. Diese werden in Restaurants, Bars und Izakayas serviert und sind der Inbegriff von Entspannung nach einem anstrengenden Tag. Highballs sind leicht zu mixen und leicht zu trinken und sie komplementieren unterschiedlichste Gerichte. Ein gekühlter Highball bringt den vollen Geschmack von Whisky so richtig zur Geltung. Suntory hat das neue Lebensgefühl der Menschen in Japan nach dem 2. Weltkrieg richtig eingeschätzt. Highballs waren für jeden erschwinglich und deren Beliebtheit ist bis heute anhaltend groß. Japan hat die Kunst des Highballs perfektioniert, die Qualität der Spirituose, die Anteile an Eis und wie viel an prickelnder Kohlensäure im Sodawasser ist, werden genau berücksichtigt und aufeinander abgestimmt. Ein echter Highball erlaubt allen Nuancen eines Whiskys zum Vorschein zu kommen und gibt das Gefühl einen leichten Drink zu genießen, der zu allen Speisen passt und dennoch als wundervoller Cocktail die Sinne belebt. Ein perfekt servierter Suntory Toki Whisky ist ein Toki Highball Kunstwerk – ein harmonischer Whisky mit abgerundetem Geschmack, von subtiler Süße und gleichzeitig würziger Frische, einem Hauch von Schokolade, Eichenfass, hellem Obst und Zitrus. Zeitlos! Klassisch! Simpel und edel – für mich: simply the best!

Kannst Du uns schon etwas über die geplanten Drinks für den ROKU SUMMER GARDEN sagen?

Ich habe den Fokus auf Japanisch inspirierte Drinks gesetzt – kunstfertig und minimalistisch. Mit Zutaten wie Sencha, Sakura, Yuzu und Sake.

Weitere Informationen: Pauline Clara H. Scholz, Brand Ambassador of House of Suntory Vienna @suntory_rokugin @suntorytoki @suntorywhisky @suntoryhakuvodka @worldclass

House of Suntory

Seit 1923 ist Suntory als Pionier des japanischen Whiskys und für seine Kunst des Blending bekannt. Der Gründer Shinjiro Torii errichtete in Yamazaki die erste Malt-Whisky-Destillerie Japans. Das Erbe von Suntory wurde von Toriis Sohn und zweitem Master Blender, Keizo Saji, fortgeführt, der weitere Destillerien – darunter Hakushu – gründete. House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge in London, Großbritannien, bereits viermal zum Brenner des Jahres gekürt (2010, 2012, 2013, 2014). Die Whiskys von Suntory sind subtil, raffiniert und komplex. Das Portfolio umfasst Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki und Ao. Zum Portfolio von House of Suntory gehören auch der japanische Craft Gin Roku und der japanische Wodka Haku. Roku Gin und Haku Vodka werden von den Master Blendern des House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und repräsentieren die Natur und den Geist Japans. In diesem Jahr feiert Suntory Whisky einhundert Jahre Whisky-Innovation – ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte der Marke, sondern für die japanische Spirituosenkultur insgesamt. Anlässlich dieses Jubiläums wird House of Suntory seine Hundertjahrfeier-Kampagne bis Ende 2023 fortsetzen.