Bereits im vergangenen August kündigte The House of Suntory ihre Abfüllung Legent® Yamazaki Cask Finish Blend an (wir berichteten). Diese neue Edition entstand in der Zusammenarbeit zweier Whisky-Legenden. Auf der einen Seite Fred Noe, Master Distiller in 7. Generation aus der Jim Beam-Gründerfamilie, und auf der anderen Seite Shinji Fukuyo aus dem Gründerhaus des japanischen Whiskys und Suntorys Chief Blender in der 5. Generation.

Legent® Yamazaki Cask Finish Blend Limited Edition ist online und an ausgewählten Orten in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,00 € (700 ml) erhältlich.

Mehr zu diesem außergewöhnlichen Blend finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir von The House of Suntory erhalten haben:

The House of Suntory präsentiert Legent® Yamazaki Cask Finish Blend!

Frankfurt am Main, 19. März 2024 – Im Namen von The House of Suntory freuen wir uns, Ihnen heute exklusive Neuigkeiten mitteilen zu dürfen – das Resultat einer noch nie dagewesenen Zusammenarbeit zwischen zwei Whisky-Legenden! Fred Noe, Master Distiller in 7. Generation aus der Jim Beam-Gründerfamilie, und Shinji Fukuyo aus dem Gründerhaus des japanischen Whiskys und Suntorys Chief Blender in der 5. Generation, haben etwas Außergewöhnliches erschaffen. Seltene Fässer, zusätzliche Reifung und innovatives Blending wurden für diese neue Edition verwendet. Das Ergebnis: Legent® Yamazaki Cask Finish Blend Limited Edition!

Die Magie der Yamazaki Destillerie

Die Entwicklung der neuen Limited Edition begann mit der Herstellung des Kentucky Straight Bourbon, dieser wurde aus amerikanischem Getreide hergestellt und ist acht Jahre in Kentucky gereift. Anschließend wurde er, in der Yamazaki Distillery in den Außenbezirken von Kyoto veredelt und vermählt. Das warme, feuchte Klima und die einzigartigen Herstellungsprinzipien der Yamazaki Destillery trugen zu diesem außergewöhnlichen Whisky bei. Shinji ließ den Whisky in sorgfältig ausgewählten Weinfässern aus französischer Eiche und Sherryfässern aus spanischer Eiche nachreifen. Ein weiterer Teil erhielt sein Finish in seltenen Yamazaki-Fässern aus spanischer Eiche für eine vollmundige, malzige Tiefe und nuancierte Komplexität.

Abschließend wurden diese drei einzigartigen Komponenten zusammen mit einem weiterem, acht Jahre altem Bourbon Whiskey vermählt, um ein harmonisches Gleichgewicht von eichiger Wärme, sanftem Glanz und einem langen Abgang mit einer Prise Würze zu erhalten.

Einzigartige Geschmacksvielfalt

Dieser Whisky verbindet in seinem Geschmacksprofil die Ausgewogenheit der Eiche, die Süße des Sherrys und die Würzigkeit der Trockenfrüchte. Er ist vollmundig, rauchig und komplex. Das Ergebnis: ein ausgewogenes und komplexes Geschmacksprofil, das sowohl die charakteristischen Merkmale eines amerikanischen Bourbons als auch die subtilen Nuancen eines japanischen Whiskys aufweist. Er bietet eine harmonische Kombination von süßen, würzigen und fruchtigen Aromen mit einem langen und sanften Abgang.

Die Legent Yamazaki Cask Finish Blend Limited Edition hebt sich durch mehrere einzigartige Merkmale von dem Basis-Legent ab:

E xtra-Aged – Der verwendete Whisky ist im Durchschnitt etwa drei Jahre älter als der für den Basis-Legent verwendete Whisky.

– Der verwendete Whisky ist im Durchschnitt etwa drei Jahre älter als der für den Basis-Legent verwendete Whisky. Seltener Yamazaki Sherry Cask Finish – Für diesen Blend wird eine Auswahl an Whiskys verwendet, die in ehemaligen Sherryfässern gereift wurden, in denen auch Yamazaki Single Malt Japanese Whisky gereift ist.

– Für diesen Blend wird eine Auswahl an Whiskys verwendet, die in ehemaligen Sherryfässern gereift wurden, in denen auch Yamazaki Single Malt Japanese Whisky gereift ist. Gereift in der Suntory Yamazaki Destillerie – Die Veredlung des Bourbons wird in den Außenbezirken von Kyoto (Japan) fortgeführt, wo er in der Yamazaki Destillerie, dem Geburtsort des japanischen Whiskys, nachgereift und geblendet wurde.

Drink Empfehlung

Der Legent Yamazaki Cask Finish Blend kann pur oder On The Rocks genossen werden.

Verfügbarkeit

Die Legent Yamazaki Cask Finish Blend Limited Edition Alk. 57 % vol. ist online und an ausgewählten Orten in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,00 € (700 ml) erhältlich.