Seit dem 7.11.2023 präsentiert The House of Suntory in Kooperation mit dem Hotel The Ritz-Carlton über den Dächern Wiens seine japanisch inspirierte Cocktail-Kreationen. Von Montag bis Sonntag ab 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr können Sie Ihre Plätze in zwei der The House of Suntory-Gondeln reservieren, um dort dann Premium-Cocktails der Atmosphere Rooftop Bar und Kulinarik vom Feinsten in stilvoller japanisch-österreichischer Atmosphäre zu genießen. Bis zu 8 Personen finden in diesen The House of Suntory-Gondeln Platz.

Mehr Details zu den The House of Suntory-Gondeln, und wie Sie ihre Gondel reservieren können, erfahren Sie in der nachfolgenden Presseaussendung von The House of Suntory:

The House of Suntory präsentiert:

Die House of Suntory Gondeln im Hotel The Ritz-Carlton, Vienna

Japan meets Austria!

Ein neuer Hotspot für den Genuss von modern interpretierten Cocktail-Kreationen in einer einzigartigen Pop-Up Location mitten in Wien

In Kooperation mit dem renommierten Hotel The Ritz-Carlton in Wien präsentiert The House of Suntory seine feinen japanischen Spirituosen ab 7.11.2023 in ganz besonderem Ambiente. Die exklusiven und herausragenden Whisky-, Gin- und Wodka-Premiumspirituosen werden gekonnt in Szene gesetzt, und bereiten einen Vorgeschmack auf die festliche Zeit des Jahres in stilvoller Outdoor-Atmosphäre. Noch bis Ende Dezember gibt es die Möglichkeit, neue Cocktailkreationen mit japanischen Spirituosen zu probieren.

Die Kunst des Genusses mit The House of Suntory

Modernes und elegantes Design aus Österreich meets japanische high-class Spirits! The House of Suntory steht für authentischen japanischen Genuss, der die japanische Kultur auf moderne Weise würdigt. Mit einem fantastischen Blick über die gesamte Wiener Innenstadt wird die Atmosphere Rooftop Bar der angesagteste Geheimtipp für japanisch inspirierte Cocktails in der vorweihnachtlichen Großstadt. Ein ganz besonderer Outdoor-Spot, um mit Freunden auf das Leben anzustoßen oder mit Kolleg:innen den Arbeitstag gemütlich ausklingen zu lassen! Die beiden Gondeln, die Platz für bis zu 8 Personen bieten, können von Montag bis Sonntag ab 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr reserviert werden, um dort Premium-Cocktails und Kulinarik vom Feinsten in stilvoller japanisch-österreichischer Atmosphäre zu genießen.

Die „The House of Suntory-Gondeln“

Im besonderen Ambiente der Atmosphere Rooftop Bar im Hotel The Ritz-Carlton, Vienna, sorgen die Premium-Spirituosen von Beam Suntory, allen voran der einzigartige japanische Premium Craft Gin Roku und der herausragende japanische Whisky Yamazaki, im November und Dezember 2023 für das genussvollen Cocktailerlebnis in der City. Innovative Cocktail-Kreationen, von Meisterhand gerührt, gemixt und geshaked, das macht die The House of Suntory Gondeln im Branding der beiden Kultmarken aus Japan zum Hotspot im Wiener Stadtzentrum. Dem Weihnachtsstress entkommen – das geht hier mit Stil – mit den Drinks von The House of Suntory.

Mit Jaga-Tee und heißer Schokolade stilvoll genießen!

Die Bartender der Atmosphere Rooftop Bar begeistern mit einer speziellen Karte und servieren ihre Kreationen in den beiden Gondeln mit Blick über Wien.

Auf der Karte ist Roku prominent mit dem Passion Punch Samurai vertreten.Grapefruit und Blutorange sorgen hier für den fruchtigen Kick, frischer Lime-Juice für die Zitrusnoten zum besonderen japanischen Gin-Cocktail!

Einen erfrischenden und belebenden Genuss bietet der Banana Yoshimoto: Toki Whisky, Giffard Spiced Banane du Brasil, Laphroaig 10Yrs, Angostura und Angostura Cacao ergeben eine spannende Komposition aus exotischen Fruchtnoten mit einem japanischen Blend und dem führenden torfigen Whisky Laphroaig aus Schottland.

Aber auch wer gerne Wodka Cocktails probieren möchte, ist willkommen, Haku-Vodka, ebenfalls aus dem The House of Suntory, zu entdecken und zu verkosten. Der Haku Drink Yoko Ono verzaubert mit spannenden Zutaten wie Fassionala Liqueur, Lime-Juice, Vanilla Syrup, Passion Fruit Puree und Barn Burning.

Probieren zahlt sich aus, denn das Angebot ist groß und bietet auf alle Fälle zahlreiche neue und aufregende Cocktailvariationen! Ab 7. November gibt es die exklusiven The House of Suntory Signature Drinks im The Ritz-Carlton, Vienna zu verkosten. Genießer finden hier das perfekte Afterwork-Feeling mit Ausblick auf Feiertage: Wer auf hochwertige Zutaten, höchste Qualität sowie solides Handwerk setzt und nach außergewöhnlichen, erfrischenden Cocktails sucht, bekommt hier wirklich etwas geboten!

Erlesene The House of Suntory Cocktail-Kreationen im Gondel-Ambiente verkosten – das macht Lust auf die bevorstehende Wintersaison!

Gondel Pop-Up in der Atmosphere Roof Top Bar des The Ritz-Carlton, Wien Schubertring 5-7, 1010 Wien

Von 7. November bis Ende Dezember 2023, Montag bis Sonntag, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Authentisches Ambiente und preisgekrönte Kulinarik – das gibt es noch den ganzen November und Dezember jeden Tag 16:00 – 22:00 Uhr (wetterabhängig) des Hotel The Ritz-Carlton, Wien zu erleben!

Buchung der The House of Suntory Urban Après-Ski Gondeln: http://sevn.ly/xIrI0k2I