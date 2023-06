Suntory in Japan mit limitierten Highballs in Dosen

In diesem Jahr begeht Suntory einen bedeutenden Jahrestag. Vor 100 Jahren eröffnete Firmengründer Shinjiro Torii seine Whisky-Destillerie Yamazaki, und legte so den Grundstein für den japansischen Whisky insgesamt. Anlässlich dieses Jubiläums erscheinen aus dem House of Suntory bei uns vier spezielle Sonderabfüllungen (wir berichteten). Und auch in Japan selbst erscheinen zu diesem Anlass besondere Editionen. Diese sind unter anderem an die in Japan vorherrschende Trinkkultur angepasst. Denn hier wird Whisky sehr gerne als Highball genossen.

Foto: Suntory Spirits Ltd. nach The Mainichi

Am 8. August wird Suntory Spirits Ltd. eine begrenzte Anzahl von Highball-Drinks in Dosen mit Yamazaki-Whisky herausbringen. Und begrenzte Anzahl heißt hier „Nicht unendlich“: Ungefähr 2,4 Millionen 350-Milliliter-Dosen „Suntory Premium Highball Yamazaki“ zum Preis von jeweils 660 Yen (etwa 4,20 €) inklusive Steuern werden in Supermärkten und bei anderen Einzelhändlern in ganz Japan zum Verkauf angeboten. Bereits erschienen ist der „Suntory Premium Highball Hakushu“, zum gleichen Preis in gleicher Größe.

Zum Vergleich: Wie The Mainichi angibt, liegen laut Suntory die Einzelhandelspreise für Dosen-Highballs mit den Whiskys „Kaku“ und „Jim Beam“ zwischen 180 und 210 Yen (ca. 1,15 bis 1,35 €).