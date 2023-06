Vor 100 Jahren gründete Shinjiro Torii in Japan die Whisky-Brennerei Yamazaki und legte hiermit einen Grundstein für den heutigen Konzern Beam Suntory und natürlich auch für den japanischen Whisky insgesamt. Diesen historische Geburtstag begeht The House of Suntory intensiv und ausgiebig, unter anderem mit dem Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute und vier Jubiläums-Whiskys in limitierter Auflage (wir stellten Ihnen diese bereits vor). Am 15.6. präsentierte House of Suntory die vier Sonderabfüllungen im Wiener Park Hyatt Livingroom, in der folgenden Presseaussendung werden Limited Edition Yamazaki 18 YO Mizunara & Yamazaki 12 YO 100th Anniversary Edition sowie Limited Edition Hakushu 18 YO Peated Malt & Hakushu 12 YO 100th Anniversary Edition auch hier inklusive offiziellen Tasting Notes vorgestellt:

Limitierte Whisky Sondereditionen zum 100-jährigen Suntory Jubiläum

Anlässlich des historischen Geburtstags präsentiert House of Suntory neue, limitierte Whiskyspezialitäten, um die japanische Handwerkskunst in den Destillerien von Suntory und die sorgfältige Kunst des Blendings zu feiern.

Das 100-jährige Jubiläum ist ein wichtiger Meilenstein für die Geschichte von Suntory, aber auch für die gesamte japanische Spirituosenkultur. Die Yamazaki-Destillerie ist Japans erste und älteste Malt-Whisky-Destillerie und wurde 1923 von Suntory-Gründer Shinjiro Torii gegründet. Inspiriert von traditionellem schottischem Whisky, soll er Yamazaki am Fuße des Berges Tennozan wegen seiner hochwertigen Wasserquellen und der für die Whiskyherstellung idealen, natürlichen Umgebung als Standort für seine Destillerie ausgewählt haben. Die Abfüllungen von Yamazaki gelten als Flaggschiff des Hauses. Shinjiro Torii ist als Pionier des japanischen Whiskys und für seine Kunst des Blendings bekannt. Das Resultat: Weltweit anerkannte Kreationen, die von Meisterkünstler*innen des House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt werden und den Geist Japans verkörpern.

Event-Fotograf: Ralph Darabos / Medianomia für Beam Suntory

100 Jahre Yamazaki: Vom Geburtsort des japanischen Whiskys

House of Suntory ehrt den Geburtsort des japanischen Whiskys, indem es die bahnbrechenden Wurzeln eines der besten Whiskys der Welt an dem Ort feiert, den Shinjiro Torii wählte, um die glanzvolle Reise des japanischen Whiskys zu beginnen. Shinji Fukuyo, Chief Blender der fünften Generation, ist zu den geschmacklichen Wurzeln dessen zurückgekehrt, was Yamazaki Single Malt ausmacht: tiefgründige, komplexe und vielschichtige Aromen mit Frucht- und Mizunara-Noten. Die Auswahl reicht von Yamazaki Distiller’s Reserve bis hin zu 12, 18 und 25 Jahre alten Whiskys, die alle sorgfältig gemischte Komponenten enthalten, die in amerikanischer, spanischer und japanischer Mizunara-Eiche gereift sind.

Limited Edition Yamazaki 18 YO Mizunara Jubiläumsausgabe aus dem japanischen Eichenfass

Die Limitierte Edition zum 100. Jahrestag: Dieser Yamazaki Mizunara Single Malt besteht aus sorgfältig ausgewählten Malt Whiskys, die alle mindestens 18 Jahre lang ausschließlich in Mizunara-Fässern gereift sind und zu Ehren des hundertjährigen Bestehens von Suntory Whisky kreiert wurden. Das Ergebnis zeigt die seltene, unverwechselbare Schönheit der Mizunara-Eiche, die als der charakteristische „Veredler“ von Yamazaki gilt und für einzigartigen japanischen Charakter und Eleganz sorgt.

Tasting notes: Limited Edition Suntory Yamazaki 18 YO Mizunara

Dieser Yamazaki Mizunara Single Malt besteht aus sorgfältig ausgewählten Maltwhiskys, die alle für mindestens 18 Jahre lang ausschließlich in Mizunara-Fässern gereift sind. Er wurde zu Ehren des hundertjährigen Bestehens des Hauses Suntory kreiert. Bei der ersten Verkostung wurde festgestellt, dass die junge Flüssigkeit im Mizunara-Fass einen dominanten Geschmack und ein ausgeprägtes Aroma hatte. Während der Reifung in den vier charakteristischen Jahreszeiten Japans und in der Region Yamazaki fanden die entschlossenen Blender in der Vergangenheit ein Gleichgewicht zwischen Reifung und harmonischer Mischung, das die Kraft des Mizunara-Charakters milderte. Die Whiskys werden nun so lange gereift, bis sie die charakteristische japanische Würze und das weihrauchartige Aroma von Sandel- und Agarholz annehmen können.

Farbe: Rötlicher Bernstein

Aroma: Reichhaltige und elegante Kopfnoten von dunkler Kirsche und reifem Pfirsich, mit einem Hauch von Zimt und Muskatnuss.

Geschmack: Subtile Würze mit Untertönen von japanischem Weihrauch.

Nachklang: Lang und anhaltend, akzentuiert mit Nelke, Sandelholz und einem Hauch von getrockneter Kokosnuss.

Alkoholgehalt: 48 % Vol.

Limited Edition Suntory Yamazaki 12 YO 100th Anniversary Edition

Zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert Suntory den zwölfjährigen Yamazaki Single Malt. Dieser wird, wie der reguläre Suntory Yamazaki 12 YO, mit einem Alkoholgehalt von 43 Prozent abgefüllt. Die Limited Edition unterscheidet sich durch das Etikettendesign.

Tasting notes: Suntory Yamazaki 12 YO 100th Anniversary Edition

Diese limitierte Yamazaki 12 Abfüllung ist eine Hommage an den einzigartigen Designansatz des Hauses Suntory, der die „Monozukuri“-Handwerkskunst zum Leben erweckt und sie als Teil der japanischen Kultur verankert. Dieses unermüdliche Streben nach Qualität, Einfallsreichtum und Ausdruckskraft hat auch das Design dieser limitierten Jubiläumsabfüllung inspiriert. Das Flaschendesign für Yamazaki 12 YO ist eine Hommage an Yamazaki, den Geburtsort des japanischen Whiskys. Die Illustration zeigt die legendäre Destillerie in tiefen Kupfertönen aus einem niedrigen Blickwinkel, der nach oben gerichtet ist. Diese Perspektive erinnert uns daran, immer auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und dem Traum unseres Gründers Shinjiro Torii zu huldigen, Whisky herzustellen, der mit den Reichtümern der japanischen Natur und Handwerkskunst gesegnet ist.

Farbe: bernsteinfarben

Aroma: Reife Pflaume, Pfirsich, Vanille.

Geschmack: Kokosnuss, Butter, tiefe Süße.

Nachklang: Süße Vanille, Holzigkeit, angenehmer langer Abgang.

Alkoholgehalt: 43 % Vol.

Limited Edition Hakushu 18 YO Peated Malt

Die Limitierte Ausgabe zum 100. Jahrestag: Der Hakushu 18 YO Peated Single Malt besteht aus sorgfältig ausgewählten Maltwhiskys, die alle mindestens 18 Jahre lang in verschiedenen Fässern gereift sind und zu Ehren des hundertjährigen Bestehens des Hauses Suntory kreiert wurden. Der Begriff „getorft“ wird meist mit schottischen Whiskys in Verbindung gebracht, doch diese Abfüllung enthüllt eine andere Art von getorften Whiskys – eine, die als „Japanese Smoky“ bezeichnet wird. Dieser raffinierte und elegante Hakushu Peated Malt bietet einen neuen Blickwinkel auf getorften Whisky. Der Rauch ist hier weniger stark, nie dominant und im typisch japanischen Stil eher komplex und sanft. Was hervorsticht, ist die geschmackliche Ausgewogenheit – eine würzige, pfeffrige Begrüßung, eine langsame Welle sauberen Rauchs, die sich vertieft, während sie ihre krautigen Noten und grün-fruchtigen Untertöne offenbart. Das Flaschendesign ist mit dunkelgrünen Nuancen und hellen Goldtupfern überzogen, die das Grün und die die grünen und rauchigen, aber dennoch delikaten Aromen des Whiskys widerspiegeln.

Tasting notes: Limited Edition Hakushu 18 YO Peated Malt

Farbe: Glänzendes Gold

Aroma: Grüner Apfel, Jasmin. Weich & süß rauchig.

Geschmack: Keks, Vanille.

Nachklang: Süßer & sanfter Rauch. Relativ trocken.

Alkoholgehalt: 48 % Vol.

Limited Edition Hakushu 12 YO 100th Anniversary Edition

Hakushu 12 YO Single Malt besteht aus sorgfältig ausgewählten Malt Whiskys, die alle mindestens 12 Jahre in verschiedenen Fässern gereift sind und zu Ehren des hundertjährigen Bestehens von Suntory Whisky kreiert wurden.

Tasting notes: Hakushu 12 YO 100th Anniversary Edition

Diese limitierte Hakushu 12 Abfüllung ist eine Hommage an den einzigartigen Designansatz des Hauses Suntory, der die „Monozukuri“-Handwerkskunst zum Leben erweckt und sie als Teil der japanischen Kultur verankert. Dieses unermüdliche Streben nach Qualität, Einfallsreichtum und Ausdruckskraft hat auch das Design dieser limitierten Jubiläumsabfüllung inspiriert. Die Illustration auf der Flasche zeigt die Hakushu-Destillerie in sanften Grüntönen, die den Wald im Umfeld symbolisieren. Es zeigt den Traum von Shinjiro Torii, einen Whisky herzustellen, der mit den Reichtümern der japanischen Natur und der Handwerkskunst gesegnet ist, die auch heute noch fortgeführt wird.

Farbe: Gold

Aroma: Lebendig mit Kopfnoten von Salbei, reifem grünen Apfel und einem Hauch von reifer Ananas.

Geschmack: Komplexer Rauch, der Noten von Kräutern, Grapefruit und Akazienhonig enthüllt.

Nachklang: Klarer Rauch, der mit Untertönen von frischen grünen Zitrusfrüchten nachklingt.

Alkoholgehalt: 43 % Vol.

Hakushu-Whisky: Der grüne japanische Whisky

Der Hakushu Whisky aus der 1973 gegründeten Destillerie von Suntory, die tief im Bergwald des Kaikomagatake liegt, ist ein köstlicher, leicht rauchiger Single Malt Whisky mit Kräuternoten. Direkt aus den unberührten Wäldern, dem weichen und klaren Wasser und den Bergen der südlichen japanischen Alpen kommend, ist es kein Wunder, dass Hakushu ein „grüner und klarer“ Whisky ist. Keizo Saji, der zweite Master Blender, verwirklichte mit Hakushu seinen Traum. Der einzigartige Geschmack, der in den vier Jahreszeiten in großer Höhe entsteht, wird von Whisky-Kennern auf der ganzen Welt gelobt. Die Hakushu-Whiskys beleben mit ihrem knackigen und lebendigen Geschmack den Gaumen und befreien die Sinne.

Hakushu – Geschichte & Besonderheiten

1973, zum 50-jährigen Jubiläum von Yamazaki, wurde die Hakushu Destillerie inmitten der Wälder des Mount Kaikomagatake eröffnet.

Mit ihrer Lage in den südlichen japanischen Alpen ist die Destillerie eine der höchstgelegenen der Welt und kann auf ein außerordentlich reines Wasser für ihren Whisky zurückgreifen.

Um dem eigenen Motto „coexisting with nature” treu zu bleiben, gründete man um die Destillerie ein Vogelschutzgebiet, in dem heute über 50 Vogelarten beheimatet sind.

Verfügbarkeit:

Yamazaki 12 YO 100 Years & Hakushu 12 YO 100 Years sind im ausgewählten Handel (beispielsweise Vinothek St. Stephan oder Julius Meinl am Graben in Wien) erhältlich.

Die limitierten Spezialabfüllungen Yamazaki 18 YO & Hakushu 18 YO sind nur bei ausgewählten Gastronomen in Wien, Salzburg, Tirol und Vorarlberg erhältlich.

House of Suntory

Seit 1923 ist Suntory als Pionier des japanischen Whiskys und für seine Kunst des Blending bekannt. Der Gründer Shinjiro Torii errichtete in Yamazaki die erste Malt-Whisky-Destillerie Japans. Das Erbe von Suntory wurde von Toriis Sohn und zweitem Master Blender, Keizo Saji, fortgeführt, der weitere Destillerien – darunter Hakushu – gründete. House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge in London, Großbritannien, bereits viermal zum Brenner des Jahres gekürt (2010, 2012, 2013, 2014). Die Whiskys von Suntory sind subtil, raffiniert und komplex. Das Portfolio umfasst Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki und Ao. Zum Portfolio von House of Suntory gehören auch der japanische Craft Gin Roku und der japanische Wodka Haku. Roku Gin und Haku Vodka werden von den Master Blendern des House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und repräsentieren die Natur und den Geist Japans. In diesem Jahr feiert Suntory Whisky einhundert Jahre Whisky-Innovation – ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte der Marke, sondern für die japanische Spirituosenkultur insgesamt. Anlässlich dieses Jubiläums wird House of Suntory seine Hundertjahrfeier-Kampagne bis Ende 2023 fortsetzen.