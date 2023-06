The House of Suntory feiert 100-jährigen Geburtstag –mit vier Jubiläums-Whiskys in limitierter Auflage und Keanu Reeves

Wir haben zwar schon mit einer Pressemitteilung über das Jubiläum von House of Suntory berichtet – nun aber erreicht uns eine weitere, deutschsprachige Information dazu, mit dem Hinweis auf vier Jubiläumswhiskys, die es ab sofort auch bei uns geben wird: den Yamazaki 12 und 18 Year Old Single Malt Mizunara Whisky, sowie den Hakushu 12yo und 18 Year Old Peated Single Malt.

Hier also noch die relevanten Infos zum Jubiläum und zu den Sonderausgaben:

The House of Suntory feiert 100-jährigen Geburtstag – mit Keanu Reeves und vier Jubiläums-Whiskys in limitierter Auflage

The House of Suntory feiert sein 100-jähriges Jubiläum! Als Pionier des japanischen Whiskys ist das nicht nur ein Meilenstein für die Geschichte von Suntory, sondern auch für die japanische Spirituosen-Kultur. Zu Ehren des Jubiläums veröffentlicht The House of Suntory den 100 Sekunden Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute – eine Hommage an das Gründungshaus für japanischen Whisky. Das Besondere daran – er wurde von der Oscar-prämierten Regisseurin Sofia Coppola mit Hollywood Schauspieler Keanu Reeves in der Hauptrolle inszeniert und ehrt die glorreiche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Suntory. Zudem launcht die Marke vier Jubiläums-Editionen seiner weltberühmten Whiskys, die es diesen Monat in limitierter Auflage geben wird: die Yamazaki® 12 und 18 Year Old Single Malt Whiskys, sowie die Hakushu® 12 und 18 Year Old Single Malt Whiskys.

Vier ausgewählte Limited Editions

Zu den limitierten Editionen gehören Yamazaki 18 Year Old Mizunara und Hakushu 18 Year Old Peated Malt Whisky sowie die Jubiläumsetiketten zum 100-jährigen Bestehen der Flaggschiffe Yamazaki 12 Year Old und Hakushu 12 Year Old in exklusiver Festverpackung. Diese werden in Deutschland in ausgewählten Märkten erhältlich sein.

„Hakushu- und Yamazaki-Whiskys sind Geschenke aus unserer Vergangenheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden“,

sagte Shinji Fukuyo, Chief Blender der fünften Generation.

„Ich bin mehr als stolz darauf, diese vier Limited Editions und ihren einzigartigen Geschmack mit der Welt teilen zu dürfen. Sie repräsentieren nicht nur unser unermüdliches Streben nach Qualität, sondern symbolisieren auch unser Versprechen, unsere Philosophie für die nächsten hundert Jahre und darüber hinaus weiterzuführen.“

Als erste und älteste Malt-Whisky-Brennerei des Landes blickt die Yamazaki-Brennerei auf eine lange Geschichte zurück, die sich in den neu veröffentlichten limitierten Abfüllungen widerspiegelt. Der Yamazaki 18 Year Old Mizunara ist ein Single Malt, gereift in seltenen Mizunara-Eichenfässern, und entführt den Gaumen mit Aromen von dunkler Kirsche, reifem Pfirsich und japanischem Weihrauch. Der Yamazaki 12 Year Old verwöhnt den Gaumen mit Noten von Pfirsich, Ananas und der einzigartigen Mizunara-Eiche.

Versteckt im Herzen des japanischen Berges Kaikomagatake, enthüllt die Hakushu-Brennerei ihren beeindruckenden Hakushu 18 Year Old Peated Malt. Als Ergebnis wagemutiger Experimente mit Torf seit 1973, bietet dieser Whisky eine Kombination aus geräuchertem Salbei, gebackenem grünen Apfel und Honigwaben. Parallel dazu präsentiert der Hakushu 12 Year Old eine belebende Mischung aus grünem Apfel, süßer Birne und subtilen Rauchnoten, die die japanische „Monozukuri“-Handwerkskunst zum Ausdruck bringt.

Diese Whiskys sind mehr als nur Getränke – sie sind Teil einer Sammlung exklusiver Abfüllungen, die dieses Jahr auf den Markt kommen werden und repräsentieren das lebendige Erbe der Qualität und Kreativität, für die The House of Suntory steht.

Allgemeine Produktinformationen:

