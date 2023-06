Exklusiv: Video-Rundgang durch Balblair mit Distillery Manager John MacDonald

Die Speyside-Destillerie Balblair wurde 1790 James McKeddy gegründet – an ihrer momentanen Position arbeitet sie aber „erst“ seit 1872. Mit 1.5 bis 1.8 Millionen Litern Produktionskapazität zählt sie eher zu den kleineren Brennereien – und hat einen klassischen Charme, der ihr auch zu einem Auftritt als Location im Film Angel’s Share verhalf.

Ihre Kleinheit ist auch der Grund, dass es im Inneren sehr gedrängt zugeht. Die verschiedenen Produktionsschritte sind in Gebäudeteile gedrängt, auch die Stills wirken in die Anlage gepfercht. Auch dieser Umstand macht die Brennerei interessant – genau so wie die Tatsache, dass sie trotz ihres ehrwürdigen Alters vom Besitzer International Beverage Holdings Ltd dazu auserkoren wurde, so wie andere Destillerien der Gruppe eine Vorzeigebrennerei in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Hier zum Beispiel wird man ab Sommer 30% der Energie durch ein Thermal Vapor Recompression System einsparen können, ohne in den Charakter des Whiskys einzugreifen. Zudem hat man mit den ehrgeizigen Sparplänen beim Wasser bereits jetzt bessere Werte erreicht, als es die Scotch Whisky Association als Fernziel angegeben hat – und man ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.

Hier wird im Sommer das Thermal Vapor Recompression System installiert werden.

Gemeinsam mit Distillery Manager John MacDonald und einer Gruppe britischer und französischer Journalisten-Kollegen haben wir vor gut zwei Wochen die Brennerei besichtigt und dabei für Sie Informationen und Eindrücke gesammelt, die wir in einem gut halbstündigen Video zusammengefasst haben. Wir wünschen Ihnen damit viel Vergnügen hier oder auf unserem Youtube-Kanal.