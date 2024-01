Die 10 ältesten Brennereien in Schottland – laut Forbes

Der nachfolgend von uns besprochene Artikel auf Forbes ist dazu angetan, potentiell Diskussionen auszulösen – wie wohl jeder Artikel, der sich mit der Reihenfolge der ältesten Brennereien in Schottland befasst. Denn: So ganz einfach ist die Quellenlage gar nicht, und die Interessenslage des Marketings ist dabei auch ein in die Rechnung hineinspielender Faktor. Dazu kommt noch, was man als „Beginn“ einer Brennerei verbucht. Ardbeg zum Beispiel produziert seit 1798, kommerziell aber seit 1815.

Das Diskutieren über die Liste überlassen wir kompetenteren Personen, wir sind hier nur der Bote: Forbes jedenfalls hat in einem Artikel die zehn ältesten Destillerien in Schottland aufgelistet und beschrieben, und in der Reihenfolge ihres Alters sind das:

Glenturret

Bowmore

Strathisla

Balblair

Oban

Glen Garioch

Rosebank

Blair Athol

Tobermory

Highland Park

Autor Mark Littler hat, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, auch auf einige der Schwierigkeiten in der Liste hingewiesen (zum Beispiel im Fall von Rosebank, die hier als Nummer 7 im Altersranking erscheint).

Wie viele dieser Brennereien haben Sie schon besuchen können? Bei welchen davon, die Sie interessieren, waren Sie noch nicht? Lassen Sie uns das doch in den Kommentaren hier oder in den sozialen Medien wissen…

Für unser Titelbild haben wir übrigens die Nummer 8 der Liste ausgewählt – sie ist immer ein schönes Fotomotiv, aber besonders im Herbst…

Blair Athol. Bildrechte bei Wolfgang F. Rothe