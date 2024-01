Und noch eine Messeankündigung dürfen wir Ihnen heute übermitteln: Im österreichischen Götzis (Vorarlberg) finden am 1. und 2. März die Tasting Days statt – und zwar in der Kulturbühne Ambach. Alle Infos zu dieser Messe nachfolgend:

Tasting Days – Die Genussmesse rund um Spirituosen aus aller Welt in Götzis am 1. und 2. März 2024

Mit der internationalen Spirituosenmesse lädt Initiator Benedikt Fleisch vom Zeughaus Spirituosenfachhandel in Götzis zu einer zweitägigen Reise in die Welt edler Spirituosen und Destillate. Schauplatz ist die Kulturbühne AmBach in Götzis.

Die Tasting Days, am 1. und 2. März 2024, bieten ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur für Kenner und Liebhaber von Whisky, Rum und Gin absolute Highlights bereithält. Auch interessierte Neueinsteiger können die Messe nutzen, um die faszinierende Welt der Spirituosen auf genussvolle Art und Weise zu entdecken. Neben den Verkostungen an den Ausstellerständen stellen die Masterclasses für Kenner eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, ihr Wissen zu vertiefen. Dabei laden Produzenten oder Brand Ambassadors aus Schottland, Frankreich und Dänemark zu Exklusiv-Verkostungen ausgesuchter Raritäten und Abfüllungen. Die Teilnehmerzahl der Masterclasses ist limitiert, eine Anmeldung über die Website vorab erforderlich.

Tickets und weitere Infos auf https://tasting-days.com