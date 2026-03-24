Suntory präsentiert dritte Edition der „Story of the Distillery“

Im Jahr 2023 feierte Suntory sein 100-jähriges Jubiläum, und präsentierte seine beiden Brennereien Yamazaki und Hakushu mit jeweils einer Abfüllung unter dem Motto „Story of the Distillery“, der im folgenden Jahr eine zweite Edition folgte. Auch 2026 wird eine Ausgabe der „Story of the Distillery“ erscheinen.

Yamazaki Story Of The Distillery 2026 und Hakushu Story Of The Distillery 2026 werden beide jeweils in einer Präsentationsbox (inklusive Etikett) aus Echizen-Washi-Papier erscheinen. Die Box der Brennerei Yamazaki wird die Minase-Wasserfälle zeigen, auf der Box des Hakushu-Bottlings werden Wildvögel zu sehen sein, weil sich ein Vogelschutzgebiet innerhalb der Hakushu-Destillerie befindet. Beide kommen mit 43 % Vol. in die Flaschen, die ab dem 26. Mai 2026 für 17.600 Yen erhältlich sein werden, was nicht ganz 100 € wären. Die Möglichkeit eines Kaufs wird über eine Verlosung zugeteilt. Diese läuft seit dem 16. März und geht noch bis 16. April 2026.