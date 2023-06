Whiskyfun: Angus verkostet Daftmill

Der Samstag auf Whiskyfun gehört gewöhnlich Angus MacRaild. So auch heute. Und er führt uns wieder zur einer der kleinsten Brennereien in Schottland, zu Daftmill. Seine letzte Session mit Abfüllungen dieser Lowland-Brennerei ist etwas mehr als ein Jahr her. Damals hatte er die Möglichkeit, diese Destillerie zu besuchen und verkostete anschließend sechs Abfüllungen. Heute sind es noch zwei mehr, doch das Fazit aus 2022 lässt sich auch heute ziehen: Wir bewegen uns punktetechnisch wieder in einem ganz schmalem Fenster, allerdings heute mit einem kleinen Ausreißerchen nach unten. Interessante Anmerkung am Ende der Verkostungen: Sein Gefühl ist, dass diese Brennereien zu einer mit sehr klarem „Bourbon-Profil“ und „Sherry-Profil“werden könnte, die deutlich voneinander unterscheidbar und gleichzeitig ausgezeichnet sind. Die Session in Tabellenform:

Daftmill 2010/2023 ‚Winter Release‘ (46%, OB, 6550 bottles) 87 Daftmill 2012/2022 (57.7%, OB for ‚The Drambusters‘, cask #086, PX Sherry hogshead, 341 bottles) 88 Daftmill 2011/2022 (60.3%, OB for Sweden, cask #100, 1st fill oloroso sherry butt, 646 bottles) 88 Daftmill 2011/2022 (60.4%, OB for Milano Whisky Festival, cask #095, 1st fill oloroso sherry butt, 667 bottles) 89 Daftmill 2010/2022 (59.2%, OB for Berry Brothers, cask #013, 1st fill bourbon barrel, 227 bottles) 89 Daftmill 2010/2022 (60.1%, OB for Japan, cask #090, 1st fill bourbon barrel) 85 Daftmill 2009/2022 (58.8%, OB for Poland, cask #030, 1st fill bourbon barrel, 211 bottles) 88 Daftmill 2009/2022 (60.2%, OB for UK, cask #026, 1st fill oloroso sherry butt, 630 bottles) 89