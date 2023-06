Neu bei Kirsch Import: Murray McDavid, Daftmill und The GlenAllachie

Zusätzlich zum neuen Dingle Bealtaine (wir stellten Ihnen diese Abfüllung heute morgen vor) finden sich in den Neuheiten bei Kirsch Import in dieser Woche noch Single Malts aus dem Hause Murray McDavid, die in Likörwein-Fässern reiften. Das Winter Batch Release 2010/2023 der Daftmill erreicht jetzt den deutschen Markt, und von Billy Walker für Deutschland ausgewählt wurde das Oloroso Sherry Puncheon mit der Fass-Nummer 800650 der Brennerei The GlenAllachie, das jetzt fassstark abgefüllt in Deutschland erhältlich ist.

Hier alle weiteren Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Murray McDavid Oloroso Sherry Puncheon

Sherry Butts aus spanischen Bodegas, Barrique-Fässer von Europas Top-Winzern, edle Bourbon Casks aus den USA: Ein herausragender Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. 1994 von Branchengrößen wie Mark Reynier gegründet, wird der renommierte unabhängige Abfüller seit 2013 von Edward Odim und Dean Jode (Aceo Ltd) erfolgreich wiederbelebt. Single Malt und Grain Whisky, Vatted Malts und Blended Whisky bringen sie in verschiedenen Serien zu anspruchsvollen Genießern.

Die Single Malt Journeys gibt es dabei ausschließlich für Kirsch-Kunden. Die Exklusivreihe versetzt in die beschauliche Abendstimmung südländischer Hafenstädte. Das passt, denn das genüssliche Trio reifte ausschließlich in portugiesischen und spanischen (Einzel-)Fässern.

Etwa einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead, in dem der Craigellachie 2011/2023 seine gesamten 11 Jahre verbrachte.



Das vollmundige Single Cask Glenallachie 2009/2023 durfte in einem Fasstyp lagern, in dem es sich bestens entfalten kann: Das First Fill Oloroso Sherry Cask Nr. 150016 hat 297 Flaschen ergeben.



Würzig-rauchigen Highland Malt ließ Murray McDavid in einem Madeira und einem Tawny Port Cask ruhen und kreierte so das komplexe Cuvée Ardmore 2011/2023.

Craigellachie 2011/2023

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Journeys – Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 08/03/2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr. 180015

338 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie 2009/2023

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Journeys – Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 14/04/2009

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Cask

Fassnr. 150016

297 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2011/2023

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Journeys – Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 02/06/2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Madeira Cask, Tawny Port Cask

Fassnr. 801895 + 801905

521 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Darf es mal wieder ein Daftmill sein?

Das ersehnte Winter Batch Release 2010/2023 ist da

Extrem wenig Single Malt bei extrem hoher Nachfrage – der Single Farm Estate Whisky von Daftmill in der Kurzfassung. Auf der Daftmill Farm in den schottischen Lowlands dreht sich eigentlich alles um Kühe, Kartoffeln, Karotten und den Anbau von Braugerste. Seit 2006 verarbeitet die Familie Cuthbert die eigene Gerste jedoch auch zu Single Malt.

Dieser reift mindestens 10 Jahre, nachdem er in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr gebrannt wird. Und zwar ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.

Der neue Daftmill 2010/2023 basiert auf Gerste der Sorte Publican, die von John und Sandy am 28. und 29. August 2009 geerntet wurde. Im Sommer 2010 bei Crisp Malt in Alloa gemälzt, destillierte die Farmbrennerei daraus ihr Winter Batch Release. 25 First Fill Bourbon Casks wurden im November und Dezember 2010 befüllt, um bis zur diesjährigen Abfüllung in 6.550 Flaschen zu ruhen.

Daftmill 2010/2023 – Winter Batch Release

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

6.550 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Billy Walker für den deutschen Markt:

Sommerliches The GlenAllachie Single Cask

Sie sind maximal individuell und zeigen doch die gesamte Bandbreite einer einzelnen Brennerei: Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes und wissen selbst gestandene Fans einer Destillerie immer wieder zu überraschen. Dank eines rund 50.000 Fässer starken Portfolios, cleveren Fassmanagements und dem Talent eines Billy Walker gelingt The GlenAllachie dieses Kunststück regelmäßig. Zur Freude anspruchsvoller Genießer wächst die Raritäten-Range nun um den exklusiven GlenAllachie 2010/2023.

Das Single Cask für den deutschen Markt ist eine begrenzt verfügbare Kostbarkeit und wird entsprechend edel verpackt: Außen ist die Geschenkbox mit Gold geprägt und von Hand nummeriert, innen mit weichem Samt ausgelegt. Der auf 723 Flaschen limitierte Speyside Single Malt reifte seit April 2010 in einem Sherryfass, das mit dem nussigen Oloroso vorbelegt war. Fassstark abgefüllt, entfaltet er ein komplexes Sommerprofil, geprägt von Orangenschokolade, Kokosnuss, Grapefruit und Ingwerkeksen.

GlenAllachie 2011/2022 – Oloroso Sherry Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

13 Jahre

Dest. 20/04/2010

Abgef. 05/2023

Fasstyp: Oloroso Sherry Puncheon

Fassnr. 800650

723 Flaschen

60,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Brandy-Butter, Orangenschokolade und Gartenfrüchte, mit Noten von Kokosnuss, Pfirsich und Zimt.

Gaumen: Kräftige Noten von Feigensirup, Heidehonig und Haselnuss, gefolgt von Grapefruit und Ingwerkeksen.

Nachklang: Orangenzesten und Mokka.