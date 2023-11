Scottish Field: Samaroli – Ein außergewöhnliches Whisky-Vermächtnis

Wer sich mit unabhängigen Scotch Whisky Abfüllern beschäftigt, trifft unweigerlich auf den Namen Samaroli. Silvano Samaroli arbeitete in den 1960er Jahren als Verkaufsleiter in einem Spirituosengeschäft in Italien. 1968 gründete er mit Samaroli Srl Wine and Spirits Merchants sein eigenes Unternehmen und war bis Ende der 1970er Jahre mit diesem als Importeur tätig. Seinen ersten Schritt in die Welt der unabhängigen Abfüllungen machte er 1979 mit der Einführung der Samaroli Cadenhead Bottlings, sein Unternehmen war der erste nicht-britische unabhängige Abfüller von Scotch Whisky. Einige seiner Bottlings werden zu den besten Abfüllungen der Whiskygeschichte gezählt, so zum Beispiel sein 15 Jahre alter Laphroaig 1967 oder sein Bowmore 1966 Bouquet.

2014 zog er sich aus der geschäftlichen Leitung der Firma zurück, die auch noch heute unabhängige Abfüllungen schottischer Whisky veröffentlicht. Im Februar 2017 verstarb Silvano Samaroli auf dem Flug von Shanghai in seine italienische Heimat.

Bei Scottish Field führen uns Beth Squires und Mark Littler durch die Geschichte von Samaroli. Sie stellen seine Bedeutung für den Scotch Whisky heraus und führen uns die Besonderheiten seiner Abfüllungen vor.

