House of Suntory veröffentlicht die diesjährige Tsukuriwake Serie

Nach 2022 gibt es dieses Jahr wieder vier Sonderabfüllungen von The House of Suntory – die Tsukuriwake Serie 2024 (der Name steht für “Handwerkskunst durch Vielfältigkeit in der Herstellung”) umfasst dabei den Yamazaki Golden Promise, den Yamazaki Islay Peated Malt, einen Hakushu 18 Year Old Peated Malt, und den zur Gänze im Mizunara-Fass gereiften Yamazaki 18 Year Old Mizunara.

Auch in Deutschland und Österreich (und wohl auch in der Schweiz) werden die vier Abfüllungen bei ausgesuchten Fachhändlern erhältlich sein, die Präsentation der Whiskys erfolgt am kommenden Montag – wir werden für Sie von dort ausführlicher berichten.

Vorab ein paar Infos zu den vier Abfüllungen:

Yamazaki Golden Promise wurde aus der gleichnamigen Gerste gebrannt, die in den 60er in Schottland vorherrschent war. Gereift in Fässern aus amerikanischer Eiche. Der Whisky bietet Noten von Orangenmarmelade, Vanillepudding und einem süßen, langen Abgang.

Beim Yamazaki Islay Peated Malt hier wurde darauf Wert gelegt, dass das verwendete Wasser und der Reifungsprozess den Torfgeschmack mit schöner Süße unterstützen. Dementsprechen findet sich am Gaumen der Geschmack von braunem Zucker und Bitterorange – und ein warmes, rauchiges Finish.

Yamazaki 18 Year Old Mizunara ist zur Gänze im Mizunara-Fass gereift, das ergab Würzigkeit, das Aroma von Sandelholz und Aloe, dazu subtile Orangennoten und ein langes Finish mit Spuren von Nelken und getrockneter Kokosnuss – insgesam soll der Whisky ausgesprochen komplex sein.

Hakushu 18 Year Old Peated Malt ist ein eleganter und dabei rauchiger Whisky, sein Geschmack soll mit der dahinterliegenden Frische an einen einsamen Wald erinnern. Die Rauchigkeit wird von würzigen, pfeffrigen Noten unterstützt, dazu kräuterige und mineralische Anklänge und Untertöne von reifen Äpfeln.

Genaueres dann nach der offiziellen deutschen Präsentation am Montag kommender Woche…