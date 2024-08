The House of Suntory mit Hibiki Japanese Harmony Harrods 175th Anniversary

The House of Suntory würdigt das 175. Jubiläum des Londoner Warenhauses Harrods mit einer Special Edition ihres Blends Hibiki Japanese Harmony. Hibiki Japanese Harmony Harrods 175th Anniversary ist mit 43 % Vol. abgefüllt, die Special Edition erscheint in einem speziellen Harrods-Verpackungsdesign. Sie bildet den Pfau ab, der die Lebensmittelabteilungen von Harrods darstellt, sowie ein Teeblatt als Hommage an Harrods frühe Geschichte als Teehändler und natürlich Harrods Motto „Omnia Omnibus Ubique“, übersetzt etwa „Alles für alle und überall“.

Insgesamt sind nur 175 Flaschen Hibiki Japanese Harmony Harrods 175th Anniversary erhältlich, dies exklusiv nur bei Harrods und zu einem Preis von £255 (knapp 300 €).