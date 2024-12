The House of Suntory Xmas-Guide: Teil 1 – Hibiki

Mehr Auswahl macht die Entscheidung für Weihnachtsgeschenke nicht einfacher – mehr Information aber schon. Hier zum Beispiel informiert House of Suntory über die Hibiki Premium Blends, nämlich den Hibiki Japanese Harmony, den Hibiki 21yo und den Hibiki 30yo. Über den erst kürzlich erschienenen Hibiki 40yo konnten wir Sie bereits hier informieren, unter die Kategorie „Weihnachtsgeschenke“ fällt dieser wohl nur, wenn man jemanden beschenken will, der – so wie man selbst – sonst schon alles hat.

Hier jedenfalls der erste Teil unseres The House of Suntory Geschenk-Guides, der unter die Rubrik „Luxus“ fällt. Weitere Teile „Premium“ und „Lifestyle“ folgen:

Die Kunst des japanischen Whiskys

The House of Suntory und seine Meisterwerke

The House of Suntory, ein Synonym für Spitzenqualität im Bereich japanischer Whiskys, verkörpert mit dem Hibiki-Portfolio die Essenz der japanischen Philosophie in der Whiskyherstellung. Seit der Gründung im Jahr 1899 durch Shinjiro Torii verfolgt House of Suntory die Vision, authentische japanische Spirituosen von höchster Qualität und nach traditionellen Standards zu kreieren. Mit dem Leitsatz „In japanischer Harmonie findet alles seinen Platz“ strebt die Marke danach, Spirituosen im Einklang mit der Natur zu schaffen.

Seit über 30 Jahren hält sich Hibiki an dieses Prinzip und hat sich als Japans meist ausgezeichneter Premium-Blended- Whisky und als einer der angesehensten Whiskys weltweit etabliert. Das Streben nach Perfektion und Innovation prägt das Schaffen von House of Suntory. Die Blender:innen des Hauses setzen kontinuierlich neue Maßstäbe und erweitern die Grenzen des Whiskyhandwerks, indem sie mit unterschiedlichen Holzarten experimentieren und tief in die kulturellen Wurzeln Japans eintauchen. Dies führt zu einem unverwechselbaren Geschmackserlebnis, das sowohl die traditionelle Handwerkskunst als auch moderne Innovationen vereint. Durch diesen unermüdlichen Innovationsdrang und die Hingabe zur Qualität wird jedes Produkt von House of Suntory zu einem außergewöhnlichen Genuss.

Hibiki Japanese Harmony

Hibiki Japanese Harmony illustriert die Balance zwischen Mensch und Natur, die ein zentraler Bestandteil der klassischen japanischen Philosophie ist. Dieser Premium-Whisky vereint kunstvoll mindestens zehn ausgewählte Malt- und Grain-Whiskys, die in fünf verschiedenen Fassarten der renommierten Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita gereift sind. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Harmonie von Aromen und Geschmacksnuancen. Die exquisite Flasche, die 24 Facetten aufweist – eine für jede der 24 Jahreszeiten Japans – und das Etikett aus hochwertigem Echizen- Washi Papier, das nach traditioneller Handwerkskunst vierfach bedruckt wird, unterstreichen die edle Ausstrahlung des Whiskys.

Hibiki 21 Years Old

Dieser außergewöhnliche Whisky mit zart-goldener Farbe und atemberaubenden Aromen verkörpert den Geist von

„Wa“, was auf Deutsch „Einheit“, inspiriert durch die Harmonie von Mensch und Natur, bedeutet. Raffinierte und elegante Noten von Kumquat und Jasmin, begleitet von japanischem Weihrauch, prägen seinen Duft. Am Gaumen entfaltet er sich subtil, süß und blumig, kombiniert mit würzigem Sandelholz und Agarholz. Der lange und tiefe Abgang wird von Untertönen gewürzten Mizunara-Holzes abgerundet.

Hibiki 30 Years Old

Verführerisch, blühend und subtil – Hibiki 30-Year-Old feiert eine unübertroffene Kunst des Blendens, feine Handwerkskunst und ein Gefühl von Luxus. Der tief bernsteinfarbene Whisky präsentiert Aromen von Leder, Pflaume und süßem Kastanienholz. Der äußerst reiche Abgang wird von Zimt und japanischer Eiche geprägt. Am Gaumen entfaltet sich eine komplexe Palette mit Noten von braunem Zucker, getrockneter Feige, Aprikosenmarmelade, Zeder und Lebkuchen.

Das House of Suntory Portfolio in Österreich umfasst im Bereich Whisky neben Hibiki auch Yamazaki, Hakushu, Chita und Toki. Auch Roku Gin und Haku Vodka werden von den Meisterkünstler:innen des House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und repräsentieren die Natur und den Geist Japans.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. USt.:

Hibiki Japanese Harmony, 70cl: 97,90 Euro*

Hibiki 21 Years Old, 70cl: 1.299,00 Euro*

Hibiki 30 Years Old, 70cl: 5.999,00 Euro*