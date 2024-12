Neu: Kilchoman Club Release 13th Edition – 9 Jahre alter Whisky aus dem Sherry Butt (mit Video)

Als Club Release Nummer 13 hat man in diesem Jahr bei der Islay-Brennerei Kilchoman einen neun Jahre alten Whisky aus dem Sherry Butt abgefüllt, in Fassstärke von 57,2% vol. Alkoholgehalt.

Der Whisky aus dem ex oloroso sherry Cask der Bodega José y Miguel Martín in Jerez lagerte bei Kilchoman neun Jahre und sieben Monate auf Islay. Nun ist er ab 4. Dezember ab 13 Uhr unserer Zeit für Clubmitglieder auf der Webseite der Brennerei um etwas mehr als 88 Euro erhältlich. Und ja, Kilchoman versendet nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Laut Webseite fallen keine zusätzlichen Steuern oder Zölle an, weil die lokalen Steuern beim Versandpreis eingeschlossen sind (der Versand ist natürlich noch extra zu bezahlen.

Anthony Wills, Gründer von Kilchoman, hat zum Kilchoman Club Release 2024 ein eigenes, kurzes Video prodzuiert, das Sie hier sehen können

Hier sind auch noch die offiziellen Tasting Notes zur Abfüllung:

Und hier noch ein weiteres Statement von Anthony Wills:

“Single sherry butt bottlings of Kilchoman are quite a rarity so I am delighted to offer this nine year old sherry butt to our Club Members. This particular cask stood out for its seamless combination of rich sherry influence, deep malty notes, and maritime peat smoke.”