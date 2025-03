Eine neue Kilchoman-Abfüllung, die exklusiv über whisky.de verkauft wird, hat uns der Importeur HaWe Bremen angekündigt: Der Kilchoman 9 Jahre Single Cask – Portuguese Brandy Finish Single Cask hat einen Alkoholghehalt von 54,6% und stammt aus dem Fass 15/1019. Für 17 Monate reifte er in portugiesischen Brandyfässern nach. Hier die gesammelten Infos, wie wir sie übermittelt bekommen haben:

Kilchoman 9 Jahre Single Cask – Portuguese Brandy Finish Single Cask – Whisky.de Exklusiv

Der Whisky reifte 9 Jahre in Bourbon-Fässern und erhielt anschließend ein 17-monatiges Finish in einem Portuguese Brandy Fass. Das Finish verleiht dem Whisky fruchtige Noten von Rosinen und Pflaumen, die mit Tabak- und Zitrus Aromen harmonieren. Für die rauchigen Akzente sorgt die gemälzte Gerste mit einem Torfgehalt von 50ppm. Der Single Cask kommt in natürlicher Farbe, ist non-chill filtered und wurde mit einem Alkoholgehalt von 54,6% exklusiv für Whisky.de abgefüllt. Ein ausgewogener Abgang mit lang anhaltemden Torfrauch runden den Kilchoman 9 Jahre perfekt ab.

Tasting Notes:

Nose:

Notes of dark fruit and dried raisins, cinnamon spice, smoked oak and subtle peat.

Palate:

Combination of citrus, dried fruits and dark plum, with warming sweet tobacco,

liquorice and briny smoke.

Finish:

Long lasting balance of integrated peat smoke and rich fruits.

Der Whisky ist bereits auf der Whisky.de Seite zu erhalten