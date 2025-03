TTB-Neuheiten: Kilchoman Anniversary Cask Series

In diesem Jahr kann die 2005 gegründete Islay-Destillerie Kilchoman ihren 20 Geburtstag feiern. Und wird, drauf deuten unsere neusten Funde in der US-amerikanischen TTB-Datenbank hin, anlässlich dieses Jubiläums einige besondere Abfüllungen vorstellen. Denn dort fanden wir die Etiketten der Bottlings Kilchoman 14 yo Ex-Bourbon Barrels, Kilchoman 14 yo Ex-Sherry Butts, Kilchoman 15 yo Ex-Sherry Butts und Kilchoman 18 yo Ex-Bourbon Barrels. Die Abfüllungen dieser Kilchoman Anniversary Cask Series kommen alle ohne Färbung und Kühlfiltrierung in die Flaschen.

Im Detail:

Für Kilchoman 14 yo Ex-Bourbon Barrels wurden die fünf Fässer (403, 422, 498, 750 und 800) aus dem Produktionsjahr 2010 miteinander vermählt und mit 52,8 % Vol. abgefüllt. Hier die Label:

2011 befüllt wurden die Fässer 145, 146, 148, 149 und 150, deren Inhalt den Kilchoman 14 yo Ex-Sherry Butts bilden. In die Flaschen kommt dieser Single Malt mit 54,2 % Vol. hier die Etiketten:

In den Jahren 2008 (Cask No. 644 und 670) und 2009 (Cask No. 16, 444 und 513) wurden die Fässer des Whisky Kilchoman 15 yo Ex-Sherry Butts befüllt, dieser ist mit 54 % Vol. abgefüllt. Die Label sehen so aus:

Und im Kilchoman 18 yo Ex-Bourbon Barrels findet sich der Inhalt der 2006 befüllten Fässer 33, 146, 149, 115 und 163, der Malt kommt mit 51 % Vol. in die Flaschen, hier finden Sie seine Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.