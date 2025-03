Jameson mit The Triple Distilled Collection

Die Irish Whiskey Marke Jameson stellt im Rahmen unterschiedlicher Kooperationen ihre The Triple Distilled Collection vor. In Zusammenarbeit mit dem Musiker und Produzenten Anderson .Paak (mit ihm gemeinsam startete Jameson ihr neues Musikprogramm „Distilled Sounds“) entstand die Jameson Anderson .Paak Limited Edition Bottle. Mit dem Instrumenten-Hersteller Fender gestaltete die Irish Whiskey Marke die Jameson x Fender Player II Telecaster E-Gitarre und den Tone Master Princeton Reverb Verstärker. Und gemeinsam mit der New Yorker Streetwear-Marke Awake NY schuf Jameson die Jameson x Awake NY capsule collection, bestehend aus fünf Streetwear-Basics in der charakteristischen 90er-Jahre-Ästhetik von Awake NY: einem Cap, einem Trikot, einm T-Shirt, einer Trainingsjacke und einem Hoodie.

Erhältlich ist The Triple Distilled Collection unter anderem auch über den Web-Shop der midleton distillery collection, der Versand nach Europa wird angeboten.