Neu bei HaWe Bremen: Glen Scotia Campbeltown Malts Festival 2025

Die Abfüllung für das diesjährige Campbeltown Malts Festival – es findet vom 19. bis zum 24. Mai statt – der Glen Scotia Distillery ist ein 9 Jahre alter Heavily Peated Single Malt, der ein Finish in Ribera Del Duero Rotwein-Fässern genoss. Und dieses Bottling wird mit der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft auch nach Deutschland kommen.

Mehr in der Presseaussendung:

NEU: Glen Scotia Campbeltown Malts Festival 2025 – Heavily Peated 9 Jahre Ribera Del Duero Wein Finish

Neben einem spannenden Fass-Finish präsentiert die Glen Scotia Destillerie in diesem Jahr ihre seltenen Peated Bestände

Der Frühling nährt sich und viele Besucher zieht es in die viktorianische Whisky-Hauptstadt Campbeltown, wo jährlich das Campbeltown Malts Festival stattfindet. In diesem Jahr begeistert Glen Scotia mit einem 9 Jahre Heavily Peated Ribera Del Duero Finish. Dies ist eine besondere Veröffentlichung, da Glen Scotia nur etwa 4 Wochen im Jahr getorfte Gerste produziert und Ribera del Duero eine der renommiertesten Weinbauregionen ist.

Glen Scotia Campbeltown Malts Festival 2025

Heavily Peated 9 Jahre Ribera Del Duero Wein Finish

Cask Strength 53.4% Vol. – Limited Edition – Natural Colour

Heavily Peated: Veröffentlichung der seltenen Peated Verfügbarkeiten

Geschmackserlebnis: 9 Jahre; Finish in Ribera Del Duero Rotwein Fässern

Renommiertes spanische Weinbaugebiet Ribera Del Duero DOP: kraftvolle, dunkelfruchtige und voluminösen Rotweine

Spannendes Preisleistungsverhältnis: UVP €88,00

Limited Edition: Campbeltown Malts Festival Edition 2025

Cask Strength & natural colour

Im Norden Spaniens liegt das renommierte spanische Weinbaugebiet Ribera Del Duero DOP, in dem überwiegend Tempranillo-Trauben angebaut werden. Diese Region zeichnet sich durch ihre kraftvollen, dunkelfruchtigen und voluminösen Rotweine aus, die unter extremen Wetterbedingungen mit heißen Sommern und strengen Wintern gedeihen. Eine neue Festival-Rarität aus der Campbeltown Brennerei Glen Scotia, die besonders durch die seltene Verfügbarkeit von Peated Whisky hervorsticht. In der Nase entfaltet sich der Torfrauch, der den typisch maritimen und rauchigen Stil der Glen Scotia Distillery unterstreicht. Im Abgang entwickeln sich die tropischen Aromen durch das Finish in spanischen Rotweinfässern zu reifen, kräftigen roten Früchten, saftigen Brombeeren. Eine leichte Lakritzsüße harmoniert mit dem maritimen Charakter von Glen Scotia und verleiht dem Single Malt einen komplexen Charakter mit beeindruckender Tiefe.

Der Single Malt wurde in Fassstärke von 53.4 % Vol. abgefüllt, Non-Chill Filtered und kommt in natürlicher intensiver Farbe. Ausdrucksvoll erscheint die Verpackung dieser limitierten Edition in Berry-Wine und lädt zum gemeinsamen Feiern des Festivals ein!

Original Tasting Notes

A distinctive maritime character is overlaid with peat smoke, giving a spirit truly representative of the Glen Scotia distillery character. The finish develops the once tropical notes into ripe red fruit, juicy blackberry and a whisper of liquorice, each layer adding depth to its complex character.