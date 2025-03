TTB-Neuheiten: Tormore Blueprint Cask Programm

Im Sommer 2022 änderte sich der Eigentümer der Speyside-Brennerei Tormore. Die erst 1958 gegründete Destillerie wechselte vom Getränke-Konzern Pernod Ricard in den Besitz der Elixir Distillers (wir berichteten). Sukhinder Singh, Mit-Gründer des whisky specialist Elixir Distillers, nannte die Brennerei damals „a hidden gem“. Und scheinbar werden wir in diesem Jahr die neuen Malt Whiskys dieser versteckten Perle verkosten können.

Denn in der US-amerikanischen TTB-Datenbank erscheinen die Label zum Tormore Blueprint Cask Programm. Diese kleine Kollektion als Offical Pre-Release besteht aus drei zehn Jahre alten Abfüllungen: Bourbon Barrel, Toasted Barrel und Cream Sherry Cask. Die Small Batch Bottlings sind auf jeweils 1.500 Flachen limitiert, kommen in diese mit 48 % Vol., und erlauben einen Ausblick auf die zukünftigen Abfüllungen aus dieser Brennerei:

„The Blueprint Cask Programm is a sneak peek into the building blocks of the future at Tormore. Each release focusses on a specific style of maturation that may form the structure of upcoming Tormore Single Malts.“