Den Kilchoman 13yo konnten wir Ihnen ja bereits vor einiger Zeit als Label aus der TTB-Datenbank in den USA vorstellen – nun kommt er auch offiziell nach Deutschland, wie uns HaWe Bremen, der Importeur der Islay-Brennerei mitteilt.

Hier alle Infos zu der recht außergewöhnlichen Abfüllung, die nun in den deutschen Handel kommt:

NEU: Kilchoman 13 Jahre – Limited Edition – Bourbon Barrel, Octaves & Calvados Fässer

Diese limitierte Edition reifte mindestens 13 Jahre lang in einer erstmaligen Kombination aus Bourbon Barrels, Octave-Fässern und Calvados-Fässern.

Die Fasskomposition aus Octave- und Calvados Fässern sorgt für saftige Frucht und intensive Süße, frische Früchte und Kilchomans typisch maritimen Torfrauch. Der Single Malt ist streng limitiert, ähnlich wie Kilchoman 16 Jahre und in einem fairen Preisbereich voraussichtlich ab Mitte Februar verfügbar (UVP: 99,90). Der Kilchoman 13 Jahre präsentiert sich mit einem Alkoholgehalt von 50% Vol.

Original Tasting Notes

Nose: Fragrant and delicate with bursting notes of fresh pineapple, hibiscus and lemon sherbets.

Palate: Herbaceous with undertones of dried apple granola, caramelised puffed wheat and buttered popcorn.

Finish: Light and graceful with reminiscence of orchard fruits and zesty freshness.