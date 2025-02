Die einzigartigen Legendary Casks – in Kürze auf Tastillery.com

Mit Legendary Casks startet Tastillery.com eine neue Abfüllungsserie, bei der man ausgewählte Single Malts mit aus ganz Europa gesourcten Fässern kombiniert – so wie im Fall der ersten Abfüllung „Legendary Casks: Arthur“ , ein Ardmore (von sich aus leicht getorft), der zunächst in einem 2nd Refill Bourbon Cask von Islay reifte, bevor er für 6 Monate in eine 2nd Fill Ruby Port Cask nachreifen konnte.

Besucher der The Village Nürnberg 2025 können den neuen „Legendary Casks: Arthur“ am Stand von Tastillery übrigens bereits exklusiv vorverkosten. Weitere Infos hier:

DIE EINZIGARTIGEN LEGENDARY CASKS: IN KÜRZE AUF WWW.TASTILLERY.COM

EXKLUSIVES PREVIEW-TASTING AUF DER „THE VILLAGE“ 2025 in NÜRNBERG

Nach dem großen Erfolg der „Cosmic Casks“ Reihe mit hochwertigen Single Cask Scotch Abfüllungen präsentiert die Tastillery nun die „Legendary Casks“. Hier führen wir besten Single Malt mit außergewöhnlichen Fässern zusammen, die wir aus ganz Europa beziehen und vereint bis zur geschmacklichen Vollendung reifen dürfen. Erst wenn das Endergebnis unsere Experten zufriedenstellt, wird eine der streng limitierten Abfüllungen als exklusive Sammleredition präsentiert.

Den Anfang macht der legendärste aller Ritter der Tafelrunde! „Legendary Casks: Arthur“ wird im Frühjahr 2025 exklusiv auf www.tastillery.com erhältlich sein. Dabei handelt es sich um einen 12 Jahre alten Ardmore mit 57,1% Vol., der in einem 2nd Fill Ex-Bourbonfass von der Insel Islay reifen durfte, bevor er in einem 2nd Fill Ruby Port Fass sechs Monate lang zu einem wahrlich legendären Dram gefinished wurde.

Vom 14.- 16. Feburar werden alle Besucher der Nürnberger „The Village“ Whisk(e)y-Messe die Gelegenheit haben, Arthur das erste Mal zu verkosten.

Besucht uns für ein exklusives Preview Sample am Stand F09. Wir freuen uns auf Euer Feedback! Weitere, limitierte Abfüllungen sind bereits in Planung.