Serge verkostet: Zwei aus Millburn

Eine Lost Distillery, deren Abfüllungen bereits extrem selten zu finden sind, ist Millburn, die gemeinsam mit den ebenfalls bereits verlorenen Brennereien Glen Albyn und Glen Mhor in Inverness stand. Serge merkt an, dass die 1983 geschlossene und 1985 zum Großteil demontierte Brennerei Millburn die für ihn am wenigsten attraktive der drei Destillerien war, aber es Leute gibt, die Millburn sehr hoch schätzen.

Zum Valentinstag hat sich Serge heute zwei Abfüllungen aus Millburn eingeschenkt, und an den Abfüllungjahren (1996 und 2006) merkt man schon, dass Millburn wirklich selten geworden ist.

Hier unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Millburn 12 yo 1983/1996 (59.1%, Cadenhead, Authentic Collection) 80 Millburn 1981/2006 (46%, Mackillop’s Choice, sherry wood, cask #355) 90

Das Gebäude der ehemaligen Millburn-Destillerie, Foto von Richard Dorrell, CC-Lizenz