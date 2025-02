The Caskhound bringt Crazy Coos Reloaded: Zurück im Glas, besser denn je!

Tilo Schnabel aka The Caskhoud bringt die beliebte Crazy Coos Abfüllungsserie mit neuen Bottlings zurück: Das erste Bottling ist ein 10 Jahre alter Linkwood mit einer über drei Jahre dauernden zweiten Reifung in einem First Fill Oloroso Hogshead – und damit ein Whisky mit deutlichen Sherryeinflüssen.

Hier alles Wissenswerte zum neuen Crazy Coos Reloaded:

CRAZY COOS RELOADED: Zurück im Glas, besser denn je!

Pünktlich zum 14. Februar beschert THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel den Fans seiner Abfüllungen ein besonderes Valentinsgeschenk: das erste Bottling der neuen CRAZY COOS RELOADED-Reihe steht an!

Die erfolgreiche Abfüllungs-Serie geht 2025 in die nächste Runde und sorgt erneut für Genussmomente bei Whiskyfans und Liebhabern der ikonischen Highland Coos. Hier trifft abermals erstklassige schottische Whisky-Handwerkskunst auf die zauberhaften Illustrationen von Lana Mathieson. Den Auftakt macht ein 3,5 Jahre im erstbefüllten Oloroso Hogshead nachgereifter LINKWOOD Single Malt, der mit einem komplexen Aromenspiel begeistert – ein geschmackvoller Strauß aus dunkelfruchtiger Süße, würziger Tiefe und spannender Vielschichtigkeit.

So sind die CRAZY COOS eben: Whiskys mit unverwechselbarem Charakter, die sowohl Kenner als auch Neulinge mit authentischem Genuss begeistern – und garantiert nie langweilig!

Speyside smooth, sherry-kissed … and a wee bit crazy!

Südlich von Elgin gelegen, steht LINKWOOD für elegante, leichte Single Malts, die durch lange Fermentationszeiten und eine langsame Destillation ihre besondere Balance aus Textur, Fülle und fruchtiger Feinheit entwickeln. Kein Wunder, dass dieser Speyside-Whisky sowohl bei Blendern & Abfüllern als auch bei Whiskyfans hoch im Kurs steht! Nach fast 7 Jahren im Refill Ex-Bourbon Cask bekam unser lässiger „Speyside Gentleman“ ein dreieinhalbjähriges Finish im First Fill Oloroso Sherry Hogshead. Das Ergebnis? Ein Whisky mit Charme und Charakter! Intensiv dunkle Fruchtnoten treffen auf üppige Süße, veredelt durch Schokolade, Gewürze, Tannine und einen Hauch erdiger Tabaknoten. Ein komplexes, vielschichtiges Geschmackserlebnis – geschmeidig, sherryverwöhnt … und mit genau der richtigen Prise Verrücktheit.

Crazy Coos Reloaded #1: LINKWOOD

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2014/2025)

57,3 % ABV Natural Cask Strength

Refill Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 3.5 years in First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 337 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Wow, direkt eine volle Ladung süßer, sirupartiger Sherry-Noten in der Nase! Dazu kommen saftige Rosinen, dunkler Mokka und süße Datteln – richtig tief und intensiv. Ein Hauch von Tabak schwingt mit, dann plötzlich: frisch gebackener Apfelstrudel mit einer ordentlichen Prise Zimt. Holzige und kräuterige Noten bringen Spannung rein, während eine Spur Schokomüsli und Muskatnuss für malzige Würze sorgen. Zum Schluss noch eine feine, weinige Säure – wie ein letzter, eleganter Akzent.

Palate: Cremig, weich und richtig ölig auf der Zunge – ein echter Genuss! Dann plötzlich ein Kick von kandiertem Ingwer, gefolgt von Kräuterbonbons und einem Spritzer Orangenlikör. Es wird fruchtig mit kandierten Kirschen, dunklen Beeren und einer fetten Portion Pflaumenmus. Und als wäre das nicht genug, kommen noch jede Menge Gewürze, dekadente Datteln mit Mandelfüllung und ein leicht herber Touch von Teeblättern dazu.

Finish: Der Abgang bleibt lange präsent und wird dabei schön trocken mit einer leicht adstringierenden Note. Kräftige Holznoten sind deutlich spürbar, dazu gesellen sich Mokkabohnen, ein Hauch Kräuterlikör und feines Kakaopulver. Ein würzig-schokoladiges Finale, das noch eine Weile nachhallt …

FAZIT: Eine fruchtig-würziger Speyside Gentleman mit Komplexität & Tiefe!

Wie alle CASKHOUND-Abfüllungen glänzt dieser Single Malt durch seine natürliche Färbung und Fassstärke, und den Verzicht auf Kühlfiltrierung. Ab Freitag, den 14. Februar 2025 findet sich der LINKWOOD in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Freuen Sie sich übrigens schon jetzt auf weitere Abfüllungen der CRAZY COOS RELOADED-Reihe. Mehr Informationen dazu in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.