The Caskhound – Live Tasting #10 am 06.05.2026 von und mit Simple Sample

Live-Tastings von Simple Sample mit The Caskhound aka Tilo Schnabel sind ausgeprochen beliebt – und das wird auch mit dem 10. Tasting der Serie am 6. Mai nicht anders sein. Um allen eine faire Chance zu geben, die begehrten Sets für das Live-Tasting zu ergattern, ist der Vorverkauf dafür bereits eröffnet – die Bezugsquelle des Sets finden Sie am Ende der Pressemitteilung;

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Caskhound – Live Tasting #10 – 06.05.2026 – 6x2cl – AUSLIEFERUNG ab 23.04.2026!!!!

Liebe Tasting – Fans,

Ja ihr seht richtig, bald ist es wieder soweit, unser #10 Live Tasting mit Tilo steht vor der Tür: ein besonderes Live-Tasting und eines der beliebtestens Formate überhaupt steht wieder an!

The Caskhound lädt zum Tasting #10

Da die letzten Tastings extrem schnell weg waren hier ein besonders früher Vorverkauf, damit auch wirklich alle die wollen auf ihre Kosten kommen.

Es sind auch wieder nur für dieses Tasting exklusive Abfüllungen dabei, schlagt zu!

Nur solange der Vorrat reicht.

Das Live-Tasting findet statt am:

06. Mai 2026

20:00 Uhr – Live auf Facebook & YouTube statt

ACHTUNG: Die Auslieferung der Sets erfolgt ab 23.04.2026!!!

Preislich liegen wir heute bei = 29,90 €

Hier geht es direkt zum Tasting-Set