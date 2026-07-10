The Caskhound bringt außergewöhnlichen 1994er Craigellachie in der Vintage Line

Mit einem 32 Jahre alten Craigellachie setzt der unabhängige deutsche Abfüller The Caskhound seine Vintage Line fort. Der Speyside Single Malt reifte die volle Zeit in einem Eichenfass und wurde danach fassstark mit 41,6 % Vol. angefüllt. Die 227 Flaschen, die das Fass ergab, sind ab sofort im Webshop von The Caskhound und im Partnerstore deinwhisky.de erhältlich – Links im Artikel:

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„Trust your senses“:

Ein außergewöhnlicher 1994er CRAIGELLACHIE der VINTAGE LINE verwöhnt die Sinne

Kaum sind wir den tropischen Temperaturen der letzten Tage entkommen, heizt uns THE CASKHOUND-Fasszauberer Tilo Schnabel schon wieder ordentlich ein. Seine neueste Abfüllung der gefeierten VINTAGE LINE – ein 32-jähriger CRAIGELLACHIE aus einem Oak Barrel, das seine iberische Herkunft einfach nicht verbergen kann – wird nicht nur Liebhabern dunkler Drams den Puls beschleunigen. Ein Whisky, bei dem es sich einmal mehr lohnt, den eigenen Sinnen zu vertrauen …

Die VINTAGE LINE: kompromisslose Old School-Malts zu fairen Preisen

THE CASKHOUND macht keine Kompromisse — und die VINTAGE LINE ist der beste Beweis. Jede Abfüllung mindestens 20 Jahre alt, jede Flasche handverlesen, jedes Etikett im Geist der unabhängigen Bottler, die den Whisky der 70er und 80er Jahre geprägt haben. Old School — nicht im Affekt, sondern mit voller Überzeugung.

Hinter der Reihe steckt ein einfaches Credo: Gutes Destillat braucht keine Verschönerung — es braucht Zeit. Deshalb setzt die Reihe konsequent auf Malts mit Vollreifung & ehrlicher Tiefe. Was am Ende in der Flasche landet, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Geduld — ungefärbt, nicht kühlgefiltert, und ohne Umwege direkt aus dem Fass.

Unverfälscht & unverkennbar: CRAIGELLACHIE 1994

Für das dritte VINTAGE LINE-Release begeben wir uns ins Herz der Speyside. Ein kleiner Ort am Ufer des River Spey gab einer der eigenwilligsten Brennereien Schottlands ihren Namen: CRAIGELLACHIE. Bis heute wird dort mit langsamer Destillation und traditionellen Wormtub-Kondensatoren gearbeitet — Verfahren, die dem Spirit seinen markanten, durch wachsige und fleischige Noten bestechenden Charakter verleihen. Kein leichter Speyside-Schmeichler, sondern ein kraftvoller Malt, der konsequent seinen eigenen Weg geht und gerade deshalb viele Liebhaber hat …

Über drei Jahrzehnte durfte unser 1994er CRAIGELLACHIE in einem Eichenfass ruhen. Was die Fasspapiere über dessen genaue Art und Herkunft tatsächlich verschweigen, verraten Farbe, Nase und Gaumen des Whiskys mit jeder Note: eine mehr als offensichtliche Sherry-Vergangenheit, die dem Malt üppige Aromen und dunkle, samtige Tiefe verleiht, ohne seinen unverkennbaren Brennerei-Charakter zu überdecken. Dieser Gentleman alter Schule verließ das Fass mit 41,6 % Vol., und offenbart eine bemerkenswerte Intensität und Balance. Ein perfekt gereifter Single Malt, der wieder einmal zeigt, dass große Whiskys vor allem eines brauchen: Zeit.

Vintage Line #3: CRAIGELLACHIE 1994

Speyside Single Malt Scotch Whisky

32 Jahre alt (Filled: 18.01.1994 • Bottled: 08.06.2026) • 41,6 % Vol. Natural Cask Strength

Fully matured in an Oak Barrel • Outturn 227 Flaschen • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 279,00 Euro / 0,7 l

Nase: Der Einstieg ist dunkelfruchtig und sehr einladend, mit Rosinen, Backpflaumen, und einem Tupfer kandierter Orangenschale. Dann kommt die Tiefe, und die hat es in sich: Walnuss, Bitterschokolade, altes Leder, ein Hauch Tabak. Mit etwas Zeit im Glas öffnet sich eine wachsig-fleischige Note, die unverkennbar für Craigellachie ist und nirgendwo sonst so vorkommt. Feine Gewürze runden das Bild ab: Nelke, Zimt, getrocknete Kräuter.

Geschmack: Im Mund zeigt er sich so, wie man es von einem über 30-jährigen Malt erwarten kann: vollmundig, ölig, mit einer Dichte und Fülle, die die moderate Alkoholstärke glatt vergessen lässt. Dunkle Früchte zuerst — Datteln, Feigen, schwarze Johannisbeere — dann Butterscotch, Bitterschokolade und geröstete Haselnüsse. Eine feine Erdigkeit schiebt sich dazwischen, fast wie feuchter Waldboden nach Regen, begleitet von Tabak, Tanninen und einer leisen Umami-Würze, die dem Ganzen eine unerwartete Tiefe verleiht. Ganz im Hintergrund lauert noch die Ananas, die für die Brennerei ebenfalls so charakteristisch ist — hier gedämpft, fast konfiert, mit delikater Süße.

Abgang: Der Abgang gestaltet sich lang, trocken, wärmend — und in keinerlei Eile. Walnuss, Leder und Mokka halten sich hartnäckig, dazu ein Rest von Trockenfrüchten und eine zarte mineralische Note, die fast rauchig wirkt, und die man mehr ahnt als wirklich schmeckt. Hier offenbart sich kein harter Schnitt — eher ein langsames, dunkles Ausklingen, das noch eine Weile im Raum bleibt

Tipp: Gönnt Euch und dem Whisky durchaus etwas Zeit, sich zu entfalten — es lohnt sich!

Ab sofort ist der vielschichtige CRAIGELLACHIE bei unserem exklusiven Partner deinwhisky.de und auch im eigenen Shop auf www.thecaskhound.de zu finden.